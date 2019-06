Caballeros al estilo Dolce & Gabanna

ROMA. La colección ‘Fall-Winter 2019-20’ de Dolce & Gabbana viene con destellos veraniegos y sus emblemáticos estampados florales ‘tropical king’ que no usted podrá parar de utilizar.



Como es costumbre, la firma logra incorporar el estilo único de ‘Made in Italy’ con las últimas tendencias de moda, agregando toques vibrantes a cada uno de los atuendos.



Por lo que si está buscando algo clásico, no dude en incorporar a su guardarropa un saco negro combinado con una camisa hawaiana y un pantalón ‘jogging’ de algodón que crearán un ‘outfit’ elegante con una chispa de color; pero si prefiere lo casual, un pantalón elástico con estampado de anturios en conjunto con una polo de seda del mismo diseño le harán sentir como parte de un paraíso salvaje.



Cada una de las prendas de esta nueva colección está pensada para hacer lucir al hombre fashionista de hoy como un rey ante cualquier situación, así que puede combinarlas con un par de ‘sneakers’ tipo con detalles de gamuza y piel en diferentes colores, los cuales le otorgarán versatilidad y elegancia, o bien, con unos zapatos de textura entretejida o de piel de serpiente.





Es una línea ideal para la temporada, ya que le hará resaltar su personalidad en cada paso que dé