El moño, el peinado de gala por excelencia

La temporada de bodas y graduaciones ha comenzado, es por eso que hoy en Amiga destacamos el peinado que a nivel internacional ha cobrado protagonismo: se trata del moño.



El moño ha vuelto a posicionarse como uno de los peinados perfectos para lucir sofisticada y elegante en cualquier evento formal.

Se lleva medio o bajo, siendo el alto el gran favorito, en especial si es muy elaborado.

Es un peinado que hace un par de años influencers como Kim Kardashian volvieron a popularizar gracias al moño alto, estilizado, con cada mechón de cabello en su lugar. Tiempo después vinieron sus derivados como el half bun, un peinado semisuelto con moño alto que Chiara Ferragni hizo viral en Instagram. Sin embargo, este 2019 hemos visto el resurgir de este look tanto en versiones sencillas como sofisticadas.



Estos nos recuerdan a los clásicos recogidos de los años 60, como aquel que usó Audrey Hepburn en el filme Breakfast at Tiffany’s. El mismo que replicó este año Lady Gaga en los premios óscar.



Para la 72 edición del Festival de Cine de Cannes en Francia fue notoria la presencia de modelos y actrices que eligieron el moño, confirmándonos así que no solo está en tendencia, también es el peinado ideal para las grandes galas. Si no deseas llevar un peinado tan estilizado, déjate unos mechones sueltos.