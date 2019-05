Vístete al estilo “lady”

Es una forma de vestir aplicada por esas que cuidan los detalles y se ponen collares de perlas de varias vueltas, aretes y cuidan sus hermosos zapatos.



Se trata de una tendencia llamada lady like, que se inspira en divas como Audrey Hepburn y Grace Kelly y que tiene que ver con buscar la belleza estética a través de prendas clásicas pero con un twist de moda.



“Este estilo es muy pulido, refinado y sobrio y tiene que ver con comprar ropa de buena calidad para cada temporada, pocos accesorios pero muy bien seleccionados y un aire de poder”, comenta la experta Mayte Requejo.



Así, a través de conjuntos de suéteres en cashmere (llamados twin sets), faldas amplias y tableadas o de tubo, blusas femeninas con lazadas, trajes sastre en tweed en homenaje a Chanel, otra impulsora de esta corriente, y vestidos camiseros se logran looks modernos y estilizados al mismo tiempo.



Referencias a Los Hamptons, lugar de recreo de los ricos y famosos, pueden observarse en estos looks, que lo mismo incluyen rayas al estilo marinero que pantalones amplios y zapatos flats. La comodidad también es fundamental en esta tendencia, que ha vuelto con fuerza desde las principales pasarelas del planeta.







El estilo de vida de los ricos de Los Hamptons se ve en los looks veraniegos.