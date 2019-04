Bella todos los días del verano

Las altas temperaturas ya sofocan a los hondureños, pero invitan a disfrutar de refrescantes chapuzones en el mar, ríos o piscinas.



El calor no debe ser excusa para no estar siempre bien presentada y muy chic a pesar del termómetro.



Sigue estos consejos para que el calor sea tu mejor aliado y no tu peor enemigo:



Usa fibras naturales

Algodón, el lino, la seda, el cáñamo y otros como el tencel, que viene de la madera de ciertos árboles, son ideales para esta temporada de calor ya que mantienen el cuerpo fresco y con aire.



Prendas estrella

Los vestidos camiseros con tirantes, los trajes holgados, las playeras, los shorts y bermudas, largos y discretos para la oficina, son ideales para soportar estas temperaturas. Recuerda sin embargo, no exagerar, ni vestirte como para ir a la playa.



Cómodo calzado

Apuesta por las sandalias y alpargatas, una de la claras tendencias de la temporada, así como zapatos en materiales ligeros o flats, de piso, para sentirte más cómoda. No a los cerrados o de piel muy gruesa.



Lentes de sol

Los grandes aliados ya que además de que dan un toque de sofisticación también protegen de la luz solar.

Hoy se llevan los grandes, con formas geométricas y aires retro.

Los cristales van entintados y los extensibles se llenas de piedras, flores y otras fantasías.

En peinados, las trenzas o cabello suelto al natural. Accesorios: maxi aritos, boinas, sombreros campanas. Maquillaje: natural de preferencia





Make up y pelo

Usa bloqueador solar como primer paso. Trata de mantener tu rostro lo más sencillo posible, sin pinturas que sean solubles al agua (por aquello del sudor), y usa poca base, un poco de rubor y píntate los labios.



El pelo, mejor suelto, si quieres a media melena o corto en un bob, un corte que está muy de moda para evitar los calores. Si lo llevas largo puede atarlo en una cola de caballo o en dos coquetas trenzas.