6 estilos de trajes de baño para 'curvys'

Seamos honestas, no todas las hondureñas tenemos silueta de maniquí, así como no todas las mujeres con curvas tienen la misma talla.



Encontrar traje de baño resulta un tormento para muchas. Por fortuna, existen cada vez más tiendas de ropa plus size o de ventas por Internet que ofrecen modernos y diversos modelos.



Lo primero que se debe tener en mente es la comodidad. También se debe elegir aquéllos que ofrezcan un soporte extra en las zonas que más se necesitan. Por ejemplo, si tienen busto grande el traje de baño debe tener un sujetar debajo.



Si el problema es la zona del abdomen, obviamente ocupan un traje de baño que cubra o disimule visualmente esa área. Descartados por completo los bikini o que se enrollen.



Los diseños ideales para las mujeres con curvas o gorditas son los enterizos o tankinis. Estos son los modelos sugeridos:

Si tienes silueta de reloj de arena o busto grande puedes usar escotes en V. Los trajes como este con franjas negras al costado y estampado al frente, estilizan la silueta. La tendencia retro de corte alto en la cintura les favorece a las curvilíneas. Aplica para enterizos y trajes de baño de dos piezas, siempre que la parte baja sea tiro alto a la cintura. Tankinis con diseños geométricos o flores pequeñas. Los trajes con diseños fruncidos ayudan a disimular los gorditos. Las rayas asimétricas como estas afinan la silueta. Para las chicas con hombros y caderas del mismo ancho les favorece este tipo de tankinis.