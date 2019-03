Back to 80s: moda inspirada en esa década

Existe en el aire una inspiración para aquellas que vivieron los ochentas y quieren retomar esta tendencia que cada vez se respira más en las pasarelas de todo el planeta. Los ochentas son sinónimo de maximalismo, un esplendor para expresar la personalidad y dejar ver el lado dramático y creativo.

No todo en los ochentas fue fácil de usar, por eso hoy se retoma lo mejor de esta época. En accesorios y detalles en prendas sigue reinando el dorado metálico, así como las perlas, las cruces, los estoperoles redondos y los aretes XL.

Con esta tendencia en primavera se llevan bien los escotes en hombros y espalda, así como los colores vivos, como el color amarillo en distintas tonalidades dependiendo la colorimetría de cada persona.

Y lo que no podría faltar.¡volumen en el pelo! Y no es el típico fleco ochentero con capas de spray, sino que hoy el volumen se logra de manera sutil, con ondas suaves que permiten movimiento al pelo.

En el maquillaje la intensidad característica del makeup de los 80s brilla únicamente en el interior de los ojos, mientras que las sombras van por los tonos lila o naranjas, piel y labios iluminados.

En estas fotos, la experta Gloria Torres, gran estrella precisamente del estilismo en los 80, nos brinda su visión moderna de esta década junto a sus hijas Nicole y Sarahí.