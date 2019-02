El renacer del vestido campesino

Las propuestas de moda para la próxima temporada primaveral incluyen cómodos vestidos de estilo campesino en formatos maxi y cortos.



Se distinguen por los vuelos y mangas largas o abullonadas. Por ejemplo, Alberta Ferretti subió a la pasarela milanesa sus propuestas para la próxima Primavera/Verano 2019. Logró conquistar a todos los asistentes a través de románticos diseños, en los que el crochet, los troquelados y las transparencias fueron los grandes protagonistas.



Otra firma que le apuesta a los vestidos campesinos es Kate Spade. Ofrece vestidos y sandalias de plataforma que pasan fácilmente del día a la noche. La nueva colección echó raíces en el ADN de la marca: color, diversión, alegría para una mujer vivaz, pero con un look fresco y moderno, sofisticado y femenino y sin embargo adecuado desde la mañana a la noche.



La colección primavera/verano es lila, fucsia, verde oscuro, verde ácido, con florales y estampados, sandalias de tacón cuadrado y botas hasta las rodillas, así como un uso liberal del símbolo de la pica (como en los naipes) que representa la marca.



La consigna es ropa cómoda y relajada, elegante para la oficina pero que no te haga perder tiempo cuando corres entre la oficina, la familia y el gimnasio.



También existen diseños más formales que se pueden lucir en una cena o fiesta veraniega, como los conjuntos de la colección de la famosa diseñadora Carolina Herrera.



Los estampados florales en vivaces tonos como el verde, naranja, azul y lila le ponen el toque alegre a cualquier armario.



Herrera siempre incluye su tono neutro predilecto, el blanco. Lo vemos en vestidos de off shoulder con orilla negra.



Una de las innovaciones es el uso de accesorios como cinturones tipo corsé y kimono. El uso de pañuelo al cuello o en la cintura es otra alternativa. El calzado recomendado son los botines o sandalias con medias, si es para una salida formal. Para looks casuales el calzado deportivo es el indicado. Los sneakers van con todo ahora.





Bora Aksu