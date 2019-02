Cómoda y ‘chic’ para celebrar

Ya sea en pareja o con amigos, que este 14 de febrero sea jueves tampoco es excusa para no salir de casa armada con lo necesario para celebrar con todo el glamur.



Muchas mujeres deben trabajar ese día, así que la asesora de imagen Tesla Zaldívar, sugiere hacer uso del layering o vestir en capas, por ejemplo. “Muchos van a salir corriendo del trabajo y no van a tener tiempo de ir a casa”.



Por ello sugiere usar un conjunto donde podemos recurrir a los sacos o blazer. “El color que está de moda es el coral, para no usar el tradicional rojo. Combina un poco las tendencias como las faldas largas, plisadas o midi, que te vendrían muy bien como para un look más relajado. No necesitas muchísimo y puedes ir a trabajar así perfectamente".



"Si puedes usar vestidos en tu oficina, Lo floral sigue siendo tendencia, entonces puedes usar un vestido así con un blazer ajustado a tu figura. Si tu oficina es muy sobria ponte un saco negro o marrón encima. Si eres una mujer muy fashionista yo te recomendaría los cuadros, la tendencia tartán está muy de moda. En tonos rojos, rosado, peach, fucsia, combinado con azul marino, en negro, gris o con blanco; Ya sea en falda beige o tono nude, con botines.



Si te inclinas por lo urbano y no puedes soltar el calzado tenis, celebra el día de la amistad con ellos. ármate un look noventero, como los de la cantante Fey, con pañuelo, tenis, el típico chongo e incluso turbantes.



Si tu oficina no es sobria puedes usar estampados más florales, en tono coral rojo o rosado; puede ser el vestido en fondo rosado pastel, por ejemplo. Un saco o blazer en tonos clásicos o contrastantes son la opción. Sal de la casa con estos complementos para la noche.

Pero si eres una persona muy tradicional, está muy de moda usar los trajes sastre”, dice Tesla. “Se puede poner uno completo rojo y lo combina con zapato negro o sandalia dorada o marrón. Hacerte un peinado de cola alta a lo Ariana Grande, muy estilizada. Y lo mejor, unas argollas de aro grande plateadas”.



Tesla Zaldívar aconseja también usar una falda midi con una camisa con más personalidad, inspirada en las tendencias de primavera. Durante el día andar flat y para la noche ponerte unos tacones color púrpura nazareno o royal.



Finalmente, “para las que dicen no tengo tiempo porque estoy casada, tengo hijos, que esto y lo otro. Ahorita está muy de moda los pantalones efecto cuero que brillan”.



“Te pones un pantalón de esos para trabajar con una camisa de botones negra o blanca, dependiendo de los tonos que estás usando. te pones tu blazer o saco negro o gris dentro y en la noche lo único que tienes que hacer es usar un maquillaje dorado, labios rojo y ya estás lista”.





Los conjuntos noventeros o trajes sastre son otra fabulosa opción.



Maquillaje. “El día del amor está por llegar, por ende, la cabeza nos da mil vueltas y no sabemos cómo maquillarnos para la cita que hemos estado esperando”, agrega la artista del maquillaje Taisha Urías. Es por eso que hoy te traemos algunos trucos que lograrán enamorar a tu galán:



Un look bastante favorable sería utilizar únicamente máscara de pestañas y una piel luminosa, eso te hará lucir más natural y fresca. Si deseas unos labios más besables, te recomendaría exfoliarlos por la mañana y aplicar un bálsamo de labios para mantenerlos humectados.



También podrías aventurarte a usar tonos rosas en el párpado móvil, te dará ese toque romántico que ese día amerita.



Si eres más tradicional, opta por un look natural. Si eres de las chicas que prefiere no maquillarse, usa eso a tu favor, no maquilles tus ojos, pero sí dale un Pop de color a tus labios.





La artista del maquillaje Taisha Urias propone este maquillaje. Fotos: Luis Portillo/ Modelo: Rosibel Martínez

Si tu cita será algo casual opta por un maquillaje sencillo, pero que resalten tus labios o tus ojos. Puedes hacer un delineado negro, bien definido tipo árabe, más pestañas postizas, con un labial rojo.