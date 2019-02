A marcar la cintura con el corsé

Históricamente objetos de seducción y deseo, los famosos corsé están de vuelta para empoderar a las mujeres de hoy. Y es que esta prenda, que abarca desde debajo del busto hasta la cintura, es ideal para lograr el efecto visual de la voluptuosa figura de reloj de arena.



A esto se suman los cinturones, los cuales ahora llegan en diseños anchos para atraer miradas, así como los arneses, una alternativa para las chicas que buscan un acento audaz y moderno.



Todas estas piezas cobran protagonismo en las pasarelas de temporada, y se llevan tanto por encima de la ropa como debajo de telas see through, lo que resulta en looks aún más vanguardistas y sensuales.



Se presentan en múltiples formas y materiales, como encaje, piel, satín y seda, así como en textiles sintéticos, y se alían con las transparencias en chifón o muselina en un sofisticado juego de seducción.



“Es una opción perfecta para que las mujeres se sientan poderosas y seguras. Además, los nuevos estilos son mucho más cómodos y fáciles de llevar que en el pasado”, afirma el estilista Marco Corral. Aquí, nuestra selección para marcar tu figura de una manera sofisticada y chic.





Se usa en vestidos de noche y con cinturones sobre ropa casual

El corsé en cinco modernas versiones: en cuero con hebillas, versión Kimono, galáctico con brillos, estilo falda y con hombreras emplumadas.