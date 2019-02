¿Por qué desmaquillarse antes de dormir?

La mayoría de las mujeres -y la que diga que no lo ha hecho, miente- llegan a su casa tan cansadas que ni piensan en desmaquillarse antes de dormir. O, a lo mejor lo hacen con una toallita húmeda o un aceite y olvidan lavarse la cara con agua y jabón al finalizar.



De acuerdo con Myriam Martínez González, médica con especialidad en medicina estética y antienvejecimiento, es importante desmaquillarse y asearse el rostro antes de dormir para darle una mayor calidad a la regeneración celular de la piel.



“La piel se regenera por las noches. Si nos dormimos con la piel maquillada, imagínate de qué calidad va a ser la regeneración celular; de aquí parte la regla de oro de que tienes que desmaquillarte a la hora de dormir”.



“Si entendemos este proceso, no se nos olvidará lavarnos la cara antes de dormir, jamás”.Lo básico, es desmaquillarse los ojos, pestañas y boca, pues los labios también son una parte esencial para lucir una piel joven; al no crear ese hábito, a la larga resultará en signos de envejecimiento y, a veces, en un envejecimiento prematuro.



Y eso no es todo. El no tener un buen aseo del rostro puede ocasionar la aparición desde barros, o puntos negros, hasta espinillas o quistes.



“Incluso en hombres, el no lavarse su cara en la noche y, a lo mejor, son personas que producen mucha grasa o están mucho tiempo al aire libre; o los niños que juegan fútbol y no se asean antes de dormir, acumulan contaminantes tal como el continuo uso del maquillaje.



“Esto favorece a que se cierre el poro, se obstruya y se haga un absceso, desde un barrito -lo más simple hasta un quiste o un acné”.

También, en el caso de los ojos, explicó, algunas personas acostumbran utilizar un maquillaje pesado o más cargado en los párpados y pestañas que, al no retirarlo bien, puede bloquear las glándulas donde se encuentra el nacimiento de la pestaña y producir un absceso o perrilla.



Si bien estos problemas son benignos, provocan mucha molestia en quien los padece. Cómo asearse el rostro. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de asear el rostro?



“Lo ideal es desmaquillarse con algún producto como aceite de almendras o algún desmaquillante especial; sí se pueden utilizar sustancias un poquito grasosas, cremas u oleosas para quitar rímel, sombras y delineadores, pero después debe haber contacto con agua y jabón.



“Las toallitas húmedas y soluciones micelares no son suficientes, después de retirar maquillaje es necesario lavar el rostro con agua y jabón y después aplicar una crema humectante para que la piel se regenere de mucho mejor calidad”.

Retirar el maquillaje y lavarse la cara con agua y jabón permite una mejor regeneración celular y previene el envejecimiento prematuro.









La recomendación

* Para un mejor aseo de su rostro, Martínez González sugirió encontrar el jabón adecuado para tu tipo de piel, pues no todas son iguales.

* Si es una piel grasosa se le indica al paciente un jabón fuerte para que ayude a barrer el exceso de grasa sin quitar la capa que protege la piel (un poco de grasa en la piel es buena porque funciona como una barrera de protección).

* Con pieles muy secas no podemos dar ese tipo de jabones tan agresivos, debemos de conocer bien la piel de cada uno para encontrar el adecuado y no necesariamente debe ser uno caro, sino el ideal para nosotros.

* “Se recomienda los geles o las espumas limpiadoras porque son más fáciles de usar y se contaminan menos que las barras, por ejemplo, que al dejarlas se genera una capita de bacteria”.

*Y lo ideal es que el paciente se haga el hábito: lavarse el rostro por las mañanas y por las noches, al terminar, utilizar un producto como crema o loción nutritiva o humectante”.