Secretos de belleza de Kendall Jenner

Kendall Jenner está en la cúspide de su carrera. Es en la actualidad la modelo mejor pagada del mundo, según la revista Forbes.



Tiene seis años en las pasarelas y es considerada un ícono de moda. En el 2017 la integrante del clan Kardashian le quitó el primer lugar a Gisele Bündchen, que por años figuró en este ranking, y en el 2018 repitió como la top model que más dinero ha recibido, un total de 22,5 millones de dólares.

La modelo ha experimentado problemas con el acné





Kendall pertenece al 19% de la población mundial que sufre de acné. Y al ser uno de los rostros de marcas reconocidas, como Calvin Klein y Victoria’s Secret, ha buscado la forma de eliminarlos de forma natural. La mascarilla de huevo y limón semanal es su favorita.



Otros de los trucos de belleza de Kendall Jenner para ocultar los granos es aplicar gel transparente que no necesita ser retirado de la cara. Con él puedes empezar a maquillarte sin problemas. Estos ayudan a combatir la infección y no causar lesiones en la piel.



Asegura que no se lava el pelo todos los días porque sus personal beauty trainers le han explicado lo dañino que puede ser eso. Sin embargo, por su trabajo en pasarelas, esto es icasi inevitable. Se expone a geles, spray, tintes entre otras cosas.



Por eso, recomienda que por lo menos una vez al año ir al salón de belleza para hacerse una hidratación profunda.





Otros tips



Para el cutis. Mascarilla casera a base de huevo y limón: Mezcla 3 huevos y el juego de medio limón y deja reposar la mezcla sobre el rostro 30 minutos.



Labios gruesos. Es diferentes entrevistas para Esteé Lauder, afirmó que su secreto para lucir unos labios sensuales es utilizar colores oscuros o neutrales.



Cabello. Recomienda que por lo menos una vez al año vayan al salón de belleza a hacerse una hidratación profunda. Para mantenerlo hidratado se aplica ‘hair mask’ con aceites naturales. Lo importante, es que contenga los nutrientes necesarios que el secador le quitó



Por sus dientes.“Lo primero que me prohibieron fue tomar bebidas con gas, así que trato de aplicarlo siempre”. Su perfecta dentadura no se debe a remedios caseros. Todo lo contrario, por años se ha tratado con un odontólogo especializado. Así que invierte en tu salud bucal.