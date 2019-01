"Beauty Looks" que sí querrás copiar

Las tendencias en maquillaje para 2019 fueron también protagonistas en las pasadas entregas de premios Globos de Oro y Critics’Choice Awards.



Actrices consagradas de todas las edades lucieron una paleta cromática en sombras y labiales que dictarán la pauta esta primavera-verano.



Vemos desde sombras metalizadas en distintos tonos, como los tonos verdes y rojizos para enmarcar la mirada, los labios jugosos en rojo o nude y pieles muy jugosas y luminosas.



La piel recupera su esencia más natural optando por el brillo resultado de una buena hidratación y el contouring más leve y efectivo de la historia. Continuando con la tendencia glowy seguiremos repasando el rostro.



El iluminador seguirá siendo un buen aliado, del mismo modo que pasaremos de los labiales mate (lo creas o no) en favor de los bálsamos hidratantes y el regreso del gloss.



Pero no todo son tendencias que vuelven, también se mantienen las sombras de colores pastel, el naranja como el color base o las cejas Lion Mane o cejas despeinadas.



Los colores cálidos han llegado para quedarse y son perfectos para ahumados, ya que entornan la mirada y potencian la intensidad de la mirada.



El delineado más artístico se quedará en un momento aspiracional frente a los delineados block.



Como ya lo mencionamos antes, el contouring vuelve, pero nada de marcadas líneas que dejan un aspecto artificial, ahora toca dar leves pasadas con los polvos de sol y dejar la piel ligeramente contorneada.



El cat eye más extremo y sesentero tiene cabida en 2019. Si logras que tu delineado superior y el inferior se toquen, serás la reina.



En tonos de labial, las tonalidades que sobresalen son el burgundi, el fucsia, el rojo intenso, el melocotón, rosa o nude. A continuación, dale un vistazo a los once looks de alfombra roja y azul para inspirarte y replicar en casa.

Emmy Rossum lleva labial burgundi con sus pestañas bien encrespadas. No se aplicó más que sombra base, dejando el impacto visual a los labios.

Emma Stone luce un maquilaje de ojos donde se combinan el naranja y el melocotón. Se le agregó un sutil delineado oscuro e iluminador en el lagrimal. Labial en la misma gama. Emily Blunt luce un romántico maquillaje con sombras rosa realizado por la maquillista Jenn Streicher con productos de Dior. Jamie King demostró que los labios en fucsia pueden sentar igual o mejor que los rojos. En los ojos usó sombras verdes con un delineado en negro en el párpado superior. Olivia Munn cautivó con un contorno ligero con blush melocotón y unos impactantes labios rojos intensos. Luciendo sus sensuales labios. Charlize Theron luce un beauty look en tonos nude. Cero delineado negro, pero sí unas pestañas postizas separadas. Mejillas con blush melocotón suave.