Le deja “amor” la caravana migrante

Doctora Corazón, fíjate que en todo este alboroto de los inmigrantes conocí a una hondureña. Vivo en México y todo fue muy rápido porque salí a la tienda, la vi, entablamos plática y en tres días nos enamoramos.



Ahora ella se quiere quedar conmigo en México, pero no sé qué clase de papeleo tengamos que seguir para que esté legalmente. Las personas con las que venía ya siguieron su camino y estamos en mi casa, tenemos miedo de que vayan a querer deportarla. Estamos practicando para tener un bebé. Así que vamos en serio. El Aventado



Respuesta

Hay un dicho que dice: “¿Quieres conocer a Andrés?, vive con él un mes”. Te informo que nadie se enamora en tres días como para querer formar una familia, así que ojalá no te aceleres con lo del hijo.



No puedes dejar de ver que esa chica está sin patria, sin amigos, sin parientes, sin identidad y muy posiblemente conviva con una gran sensación de peligro, entonces, ¿de dónde el amor por ti? Creo que el interés de la chica es por la posibilidad de que la ayudes a legalizar su estancia en el país, y un hijo no significa que una relación vaya en serio, sino que es el resultado de tener sexo sin protección.



Date cuenta que en tres días no hay forma de conocer realmente a una persona y menos se puede establecer una relación de largo plazo. Pero en fin, allá tú y tu golpe de hormonas.