Maquillaje ideal para este 31 de diciembre

Ya viene la fiesta de fin de año y si hay algo que nos preocupa a las mujeres aparte de nuestro outfit es el maquillaje.

¿Cómo debemos maquillarnos?, ¿Qué debemos utilizar?, ¿Qué tonos son los adecuados?, en fin, siempre nos preguntamos qué hacer con nuestro maquillaje de fiestas, en este caso, fin de año.

Hay que tomar en cuenta que siempre y cuando se trate de fiestas de noche podemos usar tonos oscuros en los labios y brillos en los ojos. No puede faltar la aplicación de glitter en el párpado móvil (zona central del ojo).

Existen varios tipos de glitter: en polvo y en gel. No hay duda que es mucho más fácil aplicarlo en gel, ya que solo va encima de la sombra que han puesto anteriormente. Siempre hay que tomar en cuenta el tono café oscuro o gris en la cuenca del ojo y el tono negro en la esquinas, esto ayuda a obtener una mirada más intensa.

Luego de aplicar los tonos oscuros en la cuenca, debemos hacer lo mismo con un tono beige o dorado en el párpado móvil (zona central) con una brocha depositadora (solo para aplicar), así se va preparando el párpado para recibir los glitter. Podemos usar dorado o plateado. Todo depende de los accesorios que vamos a portar.

Cabe mencionar que existen todos los tonos de pigmentos brillantes, pero siempre usemos los tonos que hagan contraste con nuestro outfit.

Por ejemplo, si vamos a vestir de negro o rojo, el glitter dorado va de maravilla con tu vestimenta, ya que hacen un espectacular contraste. Y si vamos a vestir de colores azul, azul royal, vino, salmón o terracotas, puedes usar glitter plateado y labial tono vino o uva.

Y si vamos a vestir de blanco para recibir el Año Nuevo, no tengas miedos y opta por el que más te convenga con tu tono de piel.

Aplica el iluminador en las zonas altas del rostro, en la parte superior de los pómulos, en el perfil de la nariz y también en el mentón.

Paso a paso del maquillaje con glitter sugerido:

1. Perfila siempre de primero las cejas



2. Aplicar un corrector o Primer de párpados antes de las sombras



3. Aplica primero un tono nude o beige en todo el párpado, incluyendo arco de ceja, cuenca y párpado móvil



4. Aplica el tono café en la cuenca y luego aplica el tono negro en las esquinas de los ojos



5. Una vez definida la cuenca del ojos, aplica en el centro del mismo corrector o primer y luego una sombra pigmentada ( satinada), puede ser beige, dorada o plateada



6. Luego, si vas a usar glitter en gel solo lo aplicas sobre la sombra que aplicaron en el centro del ojo y si vas a usar glitter en polvo, siempre debes aplicar primer antes de aplicarlo. Para que los brillos no se suelten y se rieguen en todo el rostro



7. Luego de haber aplicarlo el brillo en los ojos recuerda siempre el uso del delineador ( es opcional), y la aplicación de pestañas postizas



8. Y para la aplicación de la base, recuerda que si vamos a realizar un maquillaje cargado en los ojos, es recomendable primero maquillar los ojos y luego el rostro, esto para que el maquillaje sea más nítido y así no afectemos la zona de las ojeras



9. Luego de haber aplicado la base, pueden sellarla con polvos sueltos con una brocha para sellar y luego realizar el contouring



10. Otro paso que no debe faltar en tu maquillaje de fin de año es el ILUMINADOR, está es una de las partes más importante en un maquillaje de fiesta. Aplícalo en las zonas altas del rostro, en la parte superior de los pómulos, en el perfil de la nariz y también en el mentón



11. Y por supuesto, la aplicación del blush y el labial que mejor luzca con tu atuendo



12. Por último y no menos importante, no olvides fijar tu maquillaje con tu fijador favorito. Siempre les recomiendo el fijador de MAC prep + primer fix, ELF o Mary Kay, rocíalo a unas dos cuartas de distancia del rostro.





Dato adicional: Recuerda desmaquillarte con toallas húmedas y se puedes aplicar crema hidratante después, será mucho mejor para tu piel, ya que si no estás acostumbrada a tanto maquillaje puede irritar tu piel.





