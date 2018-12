Vístete de gala para recibir el año nuevo

Despidamos el Año Viejo más guapas y empoderadas que nunca. Los maxivestidos de diseños sencillos son tendencia, ya que se enfocan en resaltar la feminidad de la silueta.



Si todavía no te has decidido qué atuendo usar en tu cena de fin de año, aquí te brindamos algunas ideas tomadas de las mejores propuestas presentadas por Tadashi Shoji y Christian Dior.



Ambas prestigiosas firmas de moda nos dan importantes lecciones de moda. La principal de ellas es que la sencillez siempre es apuesta segura.



La firma de Tadashi Shoji, eligió para sus diseños de alta costura colores azules, rosas y verdes metalizados, así como los blancos y negros clásicos y algunos rosas pastel. Todos de moda esta temporada.



Destacaron especialmente fluidos vestidos con mangas y faldas semitransparentes de detallados estampados formados por pequeñas estrellas, lunas y planetas sobre un fondo azul oscuro, acompañados por ligeras capas que rozaban el suelo.



Presentó además vestidos cubiertos completamente de resplandecientes lentejuelas en plata, azul añil y negro, que en ocasiones combinaba con sensuales transparencias y encajes.



Dior, por su parte, propone los vestidos monocromo, también en tonos pastel, entallados y a lo sumo con algún plisado fueron los protagonistas de esta colección.



Un fino cinturón, un discreto collar de tela con dos perlas colgantes o un sombrero tipo boina ladeado culminan estos looks elegantes, sin estridencias. Selecciona los accesorios minimalistas.

Tadashi Shoj, Alta Costura