10 peinados para los festejos de fin de año

Nos encontramos en las fechas de mayor actividad social. El estilismo para cada cita queremos que sea siempre impactante.



El peinado es uno de los principales dolores de cabeza de una mujer, por fortuna las tendencias para este fin de año giran en lo sencillo y natural. Los colochos sueltos, muy naturales siguen causando sensación. Las chicas con pelo muy rizo siguen de gane, pueden recrear looks retro como el afro clásico o con caminos de trenzas en la frente, para crear un efecto vincha.



El corte de moda es el flequillo, en todas sus versiones de largo. Es muy favorecedor, tiene el poder de rejuvenecer a cualquier mujer y se adapta perfecto a cualquier tipo de rostro.



El bob en ondas ligeras es uno de los más populares por las famosas, es muy moderno y femenino.



Es muy versátil lo puedes llevar también con media melena con mechas con unas ondas retro.



La línea recta en medio es otro acierto de temporada. Y es muy fácil hacer.

El corte pixie es uno de los más populares. Las versiones punk son perfectas para una fiesta. Se pueden usar con tupé o completamente lacio, peinado hacia un lateral.



Si lo tienes pintado en rubio platino o en cualquier otro color de fantasía como el rosa, definitivamente serás el centro de atención de cualquier evento al que vayas.



Los moños altos o bajos, pero de efecto suelto o despeinado desplazan a los que son muy prolijos. Aunque sea un look de gala, un peinado así te dará un efecto romántico y muy femenino. Si no puedes ir al salón hazte una trenza de pescado o una cola alta simple.





1 pEINADO LATERAL

2 suelto con fleco

3 RIZADO CON TRENZAS

4 Bob midi con flequillo

5 Pixie roquero

6 Moño bajo

7 Pixie Punk

8 BOB CORTO LACIO

9 rizos recogidos