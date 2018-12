Adopta la moda “Winter White”

Si eres de las que piensa de que el blanco es exclusivo de la temporada veraniega, te aclaramos que ya no lo es más, desde hace un tiempo.



Vestirse por completo en este tono neutro, es una tendencia. Lo podemos corroborar al darle un vistazo a las colecciones Fall/Winter 2018-2019 de reconocidas firmas de moda como Fendi, Versace, Óscar de la Renta, Chanel. Paco Rabbane, Tibi, entre otros.



Todas ellas nos dan fabulosas ideas de cómo podemos lucir el blanco en nuestros conjuntos de vestir diario, formal e incluso urbano.



Además, siempre puedes combinarlo con complementos en otros colores para que el blanco resalte aún más.



Por ejemplo, para esta temporada destacan los botines naranja; las sandalias en amarillo, azules o rojos son otra opción. Pero si no quieres fallar inclínate por el calzado negro o nude.



“Es bonito, favorecedor y muy versátil”, afirma Rafael Ortega, comprador de moda para dama de Saks Fifth Avenue México.



El especialista está convencido del gran poder que transmite una mujer vestida completamente con este luminoso tono.

Famosas como Kristen Stewart y Rosie Huntington-Whiteley ya lucen la tendencia.









“Ahora se propone mezclarlo con accesorios en camel, beige o gris para darle un toque todavía más sofisticado que recuerda a Jackie Onassis en su etapa neoyorquina. Prendas bien cortadas, de cortes simples y en materiales de primera hacen la diferencia”, señala Ortega.



Los materiales favoritos son el lino, el algodón, el jersey y la seda en todas sus combinaciones y variantes.



“Además, hay muchas blusas con vuelos y holanes, chalecos amplios que se llevan con pantalones de tiro bajo, sacos oversized que parecen robados del clóset del novio y hasta capris, bermudas y shorts que no necesariamente tienen que ser en blanco puro, sino en off-white, ostión o hielo”.



Si vas a vestir de blanco úsalo siempre con prendas íntimas en color carne o piel, nunca negras u oscuras, se transparentan. Considera que combina casi con todo, salvo con verdes o amarillos muy suaves.