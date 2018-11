Ojos Guinda, el make up más popular en Pinterest

El ciruela a través de los años se ha consolidado como el color estrella de la temporada invernal.



En diversos países se le conoce como burgundy, pero últimamente se ha posicionado con la abreviación guinda.



No importa cómo se llame su efecto misterioso y dramático, sigue cautivando a las mujeres que se inclinan a usarlo.



En los últimos años se ha popularizado especialmente en labiales, pero este 2018 ha sido el protagonista en maquillajes de ojos, así lo asegura Pinterest.



En el último reporte de Pinterest, las búsquedas relacionadas con el concepto de guinda han aumentado un 65% en el último año en varias plataformas.



Este color le queda muy bien a mujeres de cualquier tono de piel. Se pueden acompañar con labiales nude o en un color más fuerte.



Los guinda resultan muy favorecedores, especialmente para las pieles más oscuras como para las más pálidas, dándoles un halo de misterio.



Los tutoriales de maquillaje en Youtube para aprender a maquillarse con estas tonalidades compiten en preferencia.



Las técnicas. El estilo shimmer, ahumado o glossy son las opciones que las mujeres tenemos. Para quienes no identifican las diferencias de cada uno se las explicamos a continuación:



Shimmer. Para que tus ojos tengan ese gran color y brillo, un primer es fundamental. Para las sombras, opta por unas con micro-sparkle con acabado shimmer.



Ahumado. Este tipo de maquillaje ayuda a que los ojos se vean más grandes. No uses nunca un delineador de base líquida. Este tipo de delineadores no se pueden difuminar y para conseguir unos ojos ahumados es imprescindible hacerlo.



Glossy. Esta técnica se caracteriza por los párpados con textura húmeda y brillante. Uno de los primeros puntos para tener en cuenta es que el gloss tiene una textura cremosa que tiende a desplazarse, por eso lo ideal es combinarlo con maquillaje a prueba de agua y con sombras de larga duración.