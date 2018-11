Chanel con el toque de Pharrell Williams

Parte de la estrategia de las grandes marcas es realizar colaboraciones, pues éstas refrescan su imagen. Y si es con personalidades jóvenes y que están de moda, mucho mejor.



Así, no es de extrañarse la unión entre Pharrell Williams y la casa fundada por Mademoiselle Chanel.



El popular artista, autor de la exitosa canción "Happy", diseñó una colección de toques urbanos y deportivos, la cual también incluye llamativos accesorios.



Ésta llegará a las tiendas en marzo de 2019.



No es la primera vez que Williams trabaja para esta firma francesa: en 2014 apareció en el cortometraje "Reincarnation", creado y dirigido por Karl Lagerfeld y para el cual compuso una banda sonora original, titulada "CC The World".



También fue imagen de la propuesta Métiers d'Art París-Salzburgo 2014/15, desfilando sobre la pasarela en el Hotel Ritz de París.



Y el año pasado, "el káiser de la moda" lo invito a ser una de las caras de la campaña de bolsas Gabrielle Chanel.