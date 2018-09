Los secretos de belleza de Halle Berry  

La ganadora del Oscar parece que encontró la fuente de la juventud porque no aparenta la edad que tiene, 51 años; sin embargo, no ha tenido reparo para revelar su secreto a los medios que se lo han consultado.



Halle Berry fue diagnosticada con diabetes a los 19 años. Dejó de comer azúcares refinadas y pan, además, aumentó la cantidad de vegetales y agua. Procura hacer cuatro pequeñas comidas al día, pero el secreto de su cutis joven se debe a estos tres trucos que sigue día a día.



1. Cuida su piel. Limpia, tonifica (con un tónico facial) e hidrata la piel día y noche. En ocasiones se puede exfoliar, para así eliminar la piel muerta e imperfecciones, además de aplicar crema para ojos antes de dormir. “Cuando cuidas tu piel, tienes una bonita y hermosa paleta en la que puedes aplicar el maquillaje. Siento que el maquillaje luce mejor, dura más y se ve más lindo así. De hecho puedes usar menos si tu paleta es buena”, confesó a InStyle Us.



2. Agua de rosas: Otro de sus grandes secretos es rociar agua de rosas en su piel, tanto en la mañana, para refrescar la piel, como antes del maquillaje o a la mitad del día, para así hidratarla.

No suele usar pesas. Se mantiene solo con cardio y ejercicios en donde involucre su propio peso





3. Los faciales: la famosa admite que se realiza un facial cada semana. ¿Lo bueno? Es que Halle tiene su opción casera: Red Carpet Facial, creada por la experta en belleza Olga Lorencin que contiene un líquido de peeling, un ‘neutralizador’ o limpiador así como una mascarilla, la cual después de 15 minutos deja una piel radiante y digna de alfombra roja, como lo expresó la famosa de 50 años.



4. Full colágeno. Halló una “pócima” elaborada a base de huesos corrientes para aportar a su piel una dosis extra de colágeno que sería la responsable de que por ella no pasen los años.



“Puedes prepararlo tú misma. Solo tienes que ir a la carnicería y conseguir todos los huesos que estén a punto de tirar, lo único que debes hacer es hervirlos y después beberte el caldo. Es una locura la cantidad de colágeno que contiene”., ha confesado en una entrevista al portal Extra.