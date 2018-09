Michael Kors arranca última jornada de la Semana de la Moda de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos | AFP |



Con las actrices Nicole Kidman y Catherine Zeta-Jones en primera fila, el diseñador Michael Kors abrió el miércoles el último día de la Semana de la Moda de Nueva York con una alegre colección inspirada en la playa,



El diseñador de 59 años colocó coloridos paneles de la artista australiana y residente de Brooklyn Christina Zimpel que evocaban el Caribe o el Mediterráneo, un fuerte contraste con la vista grisácea del puente de Brooklyn que podía apreciarse desde las ventanas del Pier 17 de Manhattan en este día húmedo y nublado.



"Escapada global", "Hay que ver el lado bueno" y "De mí para ti: comparte la alegría": así resumió el multimillonario Kors la optimista colección, que sigue la tendencia alegre y positiva para la primavera 2019.

Los vestidos tanto para el día como la noche tienen un aire playero



En la pasarela hubo una catarata de colores y estampados, del turquesa al sandía, limón y caqui, sombreros con flores, una falda verde limón con flecos y un traje de chaqueta y pantalón verde metálico con una cartera haciendo juego.



Hubo pantalones de todos los estilos, pero los más llamativos eran floreados, con bordados y enormes patas de elefante. Los vestidos de noche eran de estilo playero, pero en telas metálicas.



Kors colocó flecos en chaquetas, faldas, pantalones y carteras, una tendencia también vista esta temporada en Longchamp y Coach.



El look rastafari hizo aparición, así como el jean claro, las grandes bolsas de playa y las enormes sandalias de plataforma. Como en el pasado, Kors incluyó en su desfile a modelos con curvas.



La banda sonora del desfile fue también playera, con Peter Allen cantando "I go to Rio", los Beach Boys con "Good Vibrations" y trozos de Serge Gainsbourg y Jane Birkin con "Je t'aime... moi non plus".



Aún faltan este miércoles los desfiles de Marc Jacobs, el querido de la alta moda estadounidense, antes de que la superestrella de Barbados Rihanna cierre la semana con Savage x Fenty para bautizar su nueva línea de lencería.



La temporada de primavera 2019 se trasladará luego a Europa, con semanas de la moda en Londres, Milán y París.