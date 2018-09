¡Adiós peinados complicados!, bienvenidos los minimalistas

Desde hace tiempo los peinados simples y menos elaborados están causando sensación. Lo que pareció una moda pasajera se ha convertido en la favorita de todas, desde celebridades hasta personas comunes.



Moños “messy bun” o desordenados y trenzas son ahora habituales incluso en looks de novias. Este segmento está optando por las cosas extremadamente minimalistas, algo totalmente sencillo y delicado.



“A las chicas les está encantando los peinados no tan elaborados”. explica la estilista profesional Debbie Alvarez, por razones muy válidas. No recargar aún más su look y tratar de verse más naturales y menos producidas.



Eligen ahora “peinados que les hagan lucir de una manera fresca, ya que los vestidos son sumamente elaborados”. “Cuando se realizan peinados muy pomposos se pierde el estilo del vestido, se mira muy cargado, tanto el vestido, como el velo. Por eso ahora se está optando el menos es más”.



Los estilos semi agarrados destacan entre los más populares entre las clientas de Alvarez. “Hay novias que optan por hacerse un semi agarrado, utilizar ‘ondas waves’, totalmente naturales y sueltas, colocando únicamente el velo, y dejando el resto del cabello totalmente suelto”.



También depende donde será la boda para elegir el tipo de peinado. “Si es una boda en la playa, por la brisa es recomendable hacer peinados con trenzas y totalmente agarrados,’ sugiere la experta.



Esta misma directriz se debe seguir cuando se trata de cualquier evento social.

Dos estilos en boga, la misma modelo, Hailey Baldwin, la prometida de Justin Bieber





Tendencias. Los estilos de peinados que están causando sensación son, por ejemplo, los moños acompañados de mechones ligeramente sueltos.



El “messy bun” con o sin cabello suelo, así como llevar el pelo completamente lacio con raya en medio. Pero sin duda, la clásica cola de caballo es la gran protagonista en tema de peinados simples pero chic. La versión de cola alta bien pulida la ha popularizado desde hace tiempo la cantante Adriana Grande. La ha convertido en su sello personal.



Entre las versiones más rockeras se encuentra la que se hace con cupé, para darle volumen. La cola en la nuca también es una de las opciones sencillas y elegantes. ¿Quién no recuerda a Kendall Jenner en la Gala Met de este año?, robó cámaras no solo por su traje pantalón blanco, también por su peinado de cola lisa baja y raya en medio.





Ya sea cola de caballo con flequillo a lo Dakota Johnson o lacio perfecto a lo Bella Hadid son dos opciones infaltables

Los peinados con pelo corto y lacio no son la excepción, aquí dos muy a la moda los lucen Jenna Dewan y Jennifer López

Alessandra Ambrosio usa un estilo Old Hollywood, porque nos remonta a los looks de la divas de la época dorada del cine.