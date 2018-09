Las pecas falsas se han puesto de moda

Esta tendencia de maquillaje la hemos visto desde hace varios meses. Emily Ratajkowski y Kendall Jenner son algunas de las famosas que han compartido fotos en su Instagram con este estilo.



“Las pecas hacen que la piel luzca fresca, como si no tuvieras maquillaje. Es un truco de belleza que uso más de lo que te imaginas. Si tu base o polvos lucen “pasteludos”, añade algunas pecas. Le hará creer a todo el mundo que tienes piel hermosa y perfecta y que no estás usando tanto maquillaje”, aconseja Sarah Lucero, Directora Creativa de la marca Stila.



Si quieres probar en ti esta tendencia, la sugerencia es usar un lápiz dos tonos más claro que el color del pelo y darle toquecitos suavemente al rostro para crear las pecas. No importa que no te queden perfectas: esa es la idea, lograr un look más natural.



También puedes ¡recrearlas mediante ‘stickers’! Se trata de pecas metalizadas ‘Metallic freckles’, muy populares en todo festival alternativo.

Si quieres poner en práctica esta tendencia, puedes seguir los trucos que usan algunas youtubers para recrear esta tendencia.



1. Con un delineador de ojos. Para que no te queden demasiado artificiales, elige un lápiz khol en tonos más naturales como los marrones. Pueden servirte los lápices de cejas.



2. Espolvoreando la sombra de ojos. Solo usa la brocha adecuada.



3. También puedes diseñarlas con una sombra en crema y un lápiz de ojos fino, haciéndolo siempre con la parte en punta.