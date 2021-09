Su talento humano, tecnología y apoyo a la comunidad, el éxito de Cementos del Norte S.A.

Tener cemento fresco, como garantiza Cenosa, “es gran ventaja porque mantenemos el flujo ideal para atender diferentes nichos del mercado”, dijo al recomendar este producto porque “sabes que no va a venir ninguna constructora ni ningún maestro de obra a reclamarte”.

Sobre el Servicio de Cementos del Norte S.A., señaló que “me atienden muy bien, muy personalizado a diferencia de otras empresas en la que eres un código y no sabes con quién hablar. En Cenosa tienes hasta tres o cuatro personas y todos te resuelven de la misma manera”.

Hace 63 años, analizar una muestra de cemento tomaba 24 horas, hoy analiza una muestra por minuto. Eso le permite garantizar la calidad en cada proceso, no solo al final sino desde la extracción de las materias primas, en los hornos, en la molienda del cemento, en el envasado.

La marca Bijao es reconocida internacionalmente por su calidad, no solo en Honduras, porque trabaja con enfoque en los procesos con estricto control de calidad, bajo la norma ISO, y con tecnología de primer nivel.

Sobre la calidad del producto, dice que “nunca he hecho un trabajo donde el cemento me ha quedado mal”.

“Arquitectos, ingenieros y todo mundo siempre lo recomiendan. Yo he probado varios cementos, pero cemento Bijao es lo mejor en cementos que tenemos en Honduras”.

Comunidad. La empresa no solo atiende a sus empleados, sino mantiene proyectos que la hacen figurar como una Empresa Socialmente Responsable (ESR) apoyando a escuelas, merienda escolar, obras en las comunidades y trabajando en proyectos para proteger el medio ambiente.

Invierte permanentemente en estrategias para controlar las emisiones de polvo, en tecnología, en buenas prácticas en los procesos y, en la medida que fue mejorando el entorno, también se hizo más cercana a las comunidades para apoyarlas.

Herminio Ardón es uno de los fundadores de Bijao, donde vive desde hace 50 años. Es un sobreviviente de tres huracanes devastadores y de la guerra de 1969. Ha trabajado en esa comunidad desde el patronato donde fue vocal hasta llegar a presidente y luego alcalde auxiliar.

“Le digo a muchos que a mí la empresa no me ha defraudado. Bijao creció a través de la organización de las personas, la educación de los dirigentes y yo me gané el cariño de las personas”, dice al referirse a la relación con la planta cementera.

“Si no fuera la empresa no tuviéramos ni calle, ni el centro comunal, ni la cancha de fútbol”, señala. “Nosotros, los dirigentes, lo que tenemos que hacer es aprovechar, tomar en cuenta a los vecinos, porque así cualquier batalla se gana, si no se une el pueblo es obvio que nos van a derrotar... Cuando le hemos pedido, la empresa nos ha dado”, dice don Herminio.