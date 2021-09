La actriz Angelina Jolie y el cantante The Weeknd todavía no se han animado a dar explicaciones en público sobre la amistad tan especial que les une desde hace meses.

El encuentro furtivo de Angelina y Abel Tesfaye -nombre real del cantautor- parece desmentir los rumores que apuntaban a una posible reconciliación entre la actriz y el primero de sus exmaridos, Jonny Lee Miller, con quien estuvo casada entre 1996 y 1999.

Poco antes, la propia Angelina no dudaba en bromear públicamente sobre los entresijos de su vida en la soltería, explicando entre otras cosas que sus experiencias en el terreno amoroso le habían llevado a ser muy exigente con sus pretendientes.

“Llevo mucho tiempo soltera, así que me temo que tengo una lista demasiado larga de cosas que no aceptaría”, aseguraba en su conversación reciente con el diario británico The Guardian.