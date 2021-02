Confirman a Church y Sullivan para cantar el Himno en Super Bowl LV

Tampa, Estados Unidos.

Un día antes de la celebración del Super Bowl LV quedó confirmado este sábado que los artistas nominados al GRAMMY, Eric Church y Jazmine Sullivan, se unirán por primera vez para cantar el Himno Nacional como parte de las festividades de la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en el "Raymond James Stadium", de Tampa.

Mientras que H.E.R. artista ganadora del Grammy, se unirá al evento cuando interprete "America the Beautiful".

La NFL dio a conocer que como en años anteriores, todas las festividades previas al partido, al igual que el Super Bowl LV, se transmitirán a nivel nacional y en directo en todo el mundo.

LEA: Super Bowl 2021: Horario, dónde verlo y el show del medio tiempo

Church y Sullivan se unirán a una prestigiosa alineación de artistas del Himno Nacional del Super Bowl, que incluyen: Demi Lovato, Gladys Knight, Lady Gaga, Beyoncé, Luke Bryan, Whitney Houston, Diana Ross, Jennifer Hudson, Billy Joel, P! NK, Jordin Sparks, Idina Menzel, Mariah Carey, Alicia Keys y Neil Diamond.



Mientras que H.E.R. también se une a artistas aclamados por la crítica y galardonados que han interpretado "America the Beautiful" como Yolanda Adams, Leslie Odom Jr, Renée Elise Goldsberry, Phillipa Soo, Jasmine Cephas Jones y Alicia Keys.



Además, en nombre de la Asociación Nacional de Sordos (NAD), Warren "Wawa" Snipe, aclamado rapero y artista de grabación sordo, interpretará el Himno Nacional y America the Beautiful en lenguaje de sordomudos.



La NFL anunció previamente que The Weeknd encabezará el Pepsi Super Bowl LV Halftime Show que será producido por DPS con Roc Nation y Jesse Collins como productores ejecutivos.