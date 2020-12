América Latina también cierra las fronteras al Reino Unido por virus mutado

Londres, Reino Unido.

El primer ministro Boris Johnson reúne de emergencia a su gobierno este lunes después de que numerosos países cortasen toda conexión con el Reino Unido debido a una mutación del coronavirus que agrava el caos a diez días del Brexit.



Cada vez es mayor la lista de países que han suspendido temporalmente los desplazamientos procedentes del Reino Unido tras el hallazgo de esta variante que sería hasta un 70% más contagiosa, aunque no está demostrado que sea más letal.



No obstante, los expertos de la Unión Europea opinan que las vacunas actuales contra el covid-19 son efectivas también para esa cepa, anunció el gobierno alemán.



"Por todo lo que sabemos hasta el momento, y tras las discusiones que han tenido lugar entre expertos de las autoridades europeas", la nueva variante del virus "no tiene ningún impacto en las vacunas" que siguen siendo "igual de eficaces", dijo el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, a la cadena televisiva pública ZDF.





De la misma opinión son los expertos estadounidenses, que consideran que "por el momento ninguna cepa del virus parece resistente a las vacunas disponibles", dijo el asesor principal del programa gubernamental de vacunación, Moncef Slaoui, que aseguró que su país vigila "muy atentamente" la nueva variante.

América Latina toma medidas

La decisión de Alemania de interrumpir sus conexiones con el Reino Unido, que solo afecta por ahora a los vuelos, debe oficializarse en las próximas horas, declaró a la AFP una fuente gubernamental, que precisó que los Estados europeos analizan una respuesta común ante las conexiones marítimas, ferroviarias y por carretera con el Reino Unido.



No obstante, algunos países ya han tomado medidas, como Francia que suspendió a partir de la media noche del domingo todos los desplazamientos de personas provenientes de Reino Unido por 48 horas. "Solo será autorizado el flete no acompañado. El flujo de personas o transportes en dirección a Reino Unido no están afectados", precisó el gobierno.



Además de Alemania y Francia, una decena de países de la Unión Europea, entre ellos Italia e Irlanda, anunciaron medidas similares. Holanda también prohibió la entrada de pasajeros procedentes de Reino Unido por vía marítima.



Fuera de la UE, Canadá, Chile, Argentina, Colombia, Kuwait, Irán, Suiza, El Salvador e Israel también suspendieron las conexiones con Inglaterra y los tres últimos incluso con Sudáfrica donde se ha descubierto la nueva variante del virus SARS-CoV-2. Arabia Saudita también suspendió todos los vuelos internacionales así como el acceso a sus puertos por al menos una semana. Sin embargo, Estados Unidos, por el momento no contempla la suspensión de las conexiones, declaró Slaoui.



A consecuencia de estas medidas, Boris Johnson presidirá este lunes una reunión para "analizar la situación sobre los desplazamientos internacionales y en particular el flujo regular de fletes hacia y desde Reino Unido", mientras que el puerto de Dover anunció el cierre para el tráfico marítimo que sale del mismo.



La nueva cepa "está fuera de control", reconoció el domingo el ministro británico de Salud, Matt Hancock, que justificó el reconfinamiento de Londres y del sureste de Inglaterra. "Será muy difícil mantenerla bajo control hasta que una vacuna esté ampliamente difundida".

El cierre del puerto inglés ocurre en el peor momento y no hará más que aumentar las perturbaciones que sufren los puertos británicos en vísperas de la salida del país del mercado único europeo el 31 de diciembre.



A diez días de este plazo, Londres y Bruselas siguen negociando un acuerdo comercial que evite el caos y la introducción de cuotas y aranceles para el comercio entre ambos.



El Reino Unido, uno de los países más afectados de Europa por el covid-19, con más de 67.000 muertes confirmadas y un récord de casi 36.000 nuevos casos el domingo, informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) del descubrimiento de esta mutación y su mayor índice de contagio.