Vacuna contra el coronavirus no es el fin de la pandemia, según epidemiólogo

Tegucigalpa, Honduras



La vacuna contra el coronavirus que ya se está reproduciendo en varios países no significa el fin de la pandemia, recordó este viernes el epidemiólogo Kenneth Rodríguez.

Se espera que Honduras reciba un lote de la vacuna el primer trimestre del próximo año para inmunizar a las poblaciones en riesgo, tercera edad y personas con enfermedades crónicas de base.



Dato El departamento de Francisco Morazán, en el norte de la nación, sigue siendo la región con el mayor número de casos (31.902).

“El tema de la vacuna es bastante controversial, así ha sido desde el inicio de la pandemia, ahora que ya hay un buen número de vacunas que están siendo aprobadas por las distintas agencias certificadoras de Estados Unidos y de Europa, ahora nos encontramos con la situaciones de que de todas estas vacunas, ninguna brinda un 100 por ciento de eficacia”, dijo.



“Hay vacunas que andan en un 95 por ciento de confiabilidad, otras en un 72 o 70 por ciento”, expresó.



“Esto significa que si una vacuna no es lo suficientemente segura, vamos a tener bastantes complicaciones para las personas que se apliquen la misma”, mencionó.



Aseguró que “la vacuna es una esperanza, no es el fin de la pandemia, ninguna vacuna por sí sola va a ponerle fin a la pandemia, creo que unos dos años más vamos a seguir usando mascarilla”.



Además señaló que la inmunidad al virus no llega inmediatamente después que se aplica la vacuna, hay que esperar.



“Las vacunas andan tardando en 4 o 5 años para poder desarrollarlas y que sean eficientes y seguras”, afirmó.



Con la vacuna del coronavirus el mundo ha acelerado la elaboración dela misma, a menos de un año ya se cuentan con vacunas bastante seguras para prevenir el contagio.



Estados Unidos y algunos países de Europa ya están aplicando vacunas de manera masiva para frenar la propagación del virus.

Recursos para la vacuna contra el coronavirus

El ministro de Finanzas, Marco Midence, aseguró hoy que los recursos que han sido presupuestados para adquirir la vacuna contra el COVID-19 el próximo año, serán manejados en forma transparente.



El Congreso Nacional se apresta a aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el 2021, que asciende a 288,145 millones de lempiras.

La partida de Salud creció un 14%, alrededor de 2,700 millones de lempiras a fin de financiar la adquisición de la vacuna contra el COVID-19, entre otros rubros.



Midence advirtió que “estos recursos no pueden ser utilizados para propósitos distintos más que para la adquisición de vacunas, de igual manera, se faculta a la Secretaría de Finanzas en este caso, para poder realizar cualquier tipo de operación presupuestaria necesaria en el caso de requerirse a fin de cumplir con esa obligación”, afirmó.



“Quiero ratificar que la primera misión nuestra es la de salvar vidas, ya tenemos el instrumento legal y la voluntad política para poder lograr el objetivo el próximo año, estamos claros que esa será la prioridad”, sostuvo.