¡El covid-19 no da tregua! Los contagios ascienden a 115,317 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Honduras registró en el último recuento de ayer miércoles 374 nuevos casos de coronavirus y 12 muertes por la enfermedad hasta totalizar 115,317 contagios y 3,014 fallecidos, mientras las autoridades destacaron la necesidad de mantener las medidas de seguridad y pidieron a la población celebrar las fiestas navideñas con sus familiares.

De 1,010 nuevas pruebas PCR de laboratorio, 374 dieron positivo, con las que ya suman 115,317 los contagios, indicó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) en un comunicado.

El organismo añadió a sus registros 553 pacientes que se han salvado de morir por la enfermedad, para un total de 52,945 recuperados.

COMUNICADO No.282 del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) con actualización casos de #Covid19 del 16 de diciembre de 2020. pic.twitter.com/K4ANi8kXMf — Secretaría de Salud (@saludhn) December 17, 2020

Los hospitalizados aumentaron a 616, de los que 482 presentan un cuadro estable, 112 están graves y 22 en unidades de cuidados intensivos. La tasa de letalidad se mantiene en 2,6 por ciento.

El Sinager advirtió nuevamente que la pandemia de covid-19 no ha terminado e hizo un llamamiento a la población a que si no tiene necesidad de salir, no lo haga, y evite las aglomeraciones de personas para no contraer la enfermedad.

En los últimos días se ha observado un relajamiento de la población respecto al cumplimiento de las medidas de bioseguridad, principalmente en los mercados populares, por lo que médicos que están en la primera línea de batalla han pedido a la ciudadanía que usen mascarilla y no salir de casa excepto a actividades imprescindibles.