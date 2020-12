Premio The Best 2020: Horario y dónde ver en vivo la entrega a lo mejor del año

Zúrich, Suiza.

A falta del Balón de Oro, que no se entregará este año debido al COVID-19, el mundo del fútbol mirará este jueves hacia los trofeos FIFA 'The Best', que deben recompensar a las estrellas del balompié en 2020, en una gala por videoconferencia en Zúrich (Suiza).

CATEGORÍAS DE LOS PREMIOS

11: es el número de premios que serán concedidos por el jurado internacional a lo largo de la velada.

Entre los seis principales premios, dentro del fútbol masculino la FIFA entregará el prestigioso premio al mejor jugador de la temporada, al de mejor entrenador y por último al mejor arquero.

En cuanto al fútbol femenino, serán entregadas tres distinciones aplicando la misma lógica: mejor jugadora, mejor entrenador o entrenadora, y la mejor arquera.

Además de esos seis galardones, los más prestigiosos, el jurado entregará el famoso 'Premio Puskas' gol más espectacular del año.

La FIFA designará al once tipo de la temporada y, con carácter más anecdótico, entregará una distinción al fair-play y un premio a los aficionados valorando "un gesto o un momento excepcional" después del voto de los aficionados.

EL JURADO

Los laureados son designados a través del voto de los capitanes y de los seleccionadores nacionales, de un grupo de más de 200 periodistas, así como de aficionados que votaron en internet entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre.

Para los galardones individuales (masculinos o femeninos) de mejor futbolista, arquero y entrenador, cada uno de los grupos de votantes representa un cuarto del cómputo total.

De las nóminas iniciales de 11 jugadores y 11 jugadoras preseleccionadas por la FIFA, el sistema de voto permite a cada votante seleccionar a sus tres favoritos para cada categoría y por orden decreciente en la distribución de puntos.

HORA Y DÓNDE VERLO

La periodista Reshwin Chowdhury y el exfutbolista Ruud Gullit serán los presentadores del evento.

El evento virtual, que tendrá lugar en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza), comenzará a las 12.00 del mediodía, hora de Honduras (19.00 horas de España).

La ceremonia será emitida en vivo por la página de internet de la FIFA, y será presentada por la leyenda del AC Milan, Ruud Gullit, acompañado de la periodista Reshwin Chowdhury.

Sendas conferencias de prensa con los grandes triunfadores tendrán lugar al concluir la entrega de los premios.

LOS TROFEOS

Diseñados por la artista croata Ana Barbic Katicic, cada trofeo, con una pátina de platino, mide 31 centímetros, pesa 6,4 kilos y luce un balón inspirado en el utilizado en la primera final de un Mundial, en 1930 entre Uruguay y Argentina.

Así son los trofeos que entregará la FIFA a los ganadores.

¿QUIÉNES SON LOS FINALISTAS?

La FIFA anunció desde el pasado 11 de diciembre los finalistas para las diferentes categorías entre las cuales podemos observar tanto candidatos como candidatas para ser seleccionados como mejores futbolistas de este año.

Premio The Best Jugadora de la FIFA:

- Lucy Bronze (Inglaterra, Manchester City)

- Pernille Harder (Dinamarca, Chelsea FC)

- Wendie Renard (Francia, Olympique Lyonnais)

Premio The Best Jugador de la FIFA:

- Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus)

- Robert Lewandowski (Polonia, FC Bayern Munich)

- Lionel Messi (Argentina, FC Barcelona)

Premio The Best a la Guardameta de la FIFA:

- Sarah Bouhaddi (Francia, Olympique Lyonnais)

- Christiane Endler (Chile, Paris Saint-Germain)

- Alyssa Naeher (EE.UU, Chicago Red Stars)

Premio The Best al Guardameta de la FIFA:

- Allison Becker (Brasil, Liverpool)

- Manuel Neuer (Alemania, Bayern Munich)

- Jan Oblak (Eslovenia, Atlético de Madrid)

Premio Puskás de la FIFA:

- Giorgian de Arrascaeta (25 de agosto de 2019)

- Son Heung-min (7 de diciembre de 2019)

- Luis Suárez (7 de diciembre de 2019)

NOMINADOS AL MEJOR ENTRENADOR

Los finalistas Marcelo Bielsa del Leeds United y el alemán recién ganador de la Champions League con el Bayern Munich, Hans-Dieter Flick buscan arrebatarle a Jürgen Klopp el ser galardonado como mejor entrenador del año por segundo año consecutivo después de haber logrado el campeonato de la Premier League por primera vez en la historia para el club de Merseyside.

GANADORES DE EDICIONES PASADAS

Desde su creación en 2016 se han entregado cuatro galardones en cada categoría, siendo Cristiano Ronaldo el único jugador en ser galardonado dos veces como The Best (2016 y 2017) aunque actualmente, Lionel Messi es el vigente The Best y busca su segundo nombramiento gracias a su nominación de este año.

The Best a Jugador FIFA:

- 2016, Cristiano Ronaldo

- 2017, Cristiano Ronaldo

- 2018, Luka Modric

- 2019, Lionel Messi.

The Best Jugadora FIFA:

- 2016, Carli Lloyd

- 2017, Lieke Martens

- 2018, Marta Vieira

- 2019, Megan Rapinoe

The Best Entrenador FIFA:

- 2016, Claudio Ranieri

- 2017, Zinedine Zidane

- 2018, Didier Deschamps

- 2019, Jügen Klopp.