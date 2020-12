¿Qué es el Colegio Electoral y por qué define la elección en EEUU?

Washington, Estados Unidos.

El Colegio Electoral de EEUU, un órgano integrado por 538 delegados que representan a los estados del país, tiene previsto ratificar este lunes la victoria del demócrata Joe Biden en los comicios presidenciales del pasado 3 de noviembre, pese a los intentos del mandatario saliente, Donald Trump, de torpedearlo al no haber reconocido aún su derrota.



El sistema estadounidense concede la última palabra sobre quién llega la Casa Blanca cada cuatro años a este órgano singular, que despierta pasiones entre sus detractores y defensores.

Los estados bisagra , que suelen ser los indecisos con un número alto de delegados en el Colegio Electoral , pueden marcar la diferencia a la hora de determinar el ganador en un escenario en el que el margen entre los candidatos sea muy estrecho. Aunque no siempre son los mismos los estados considerados clave en cada votación , su papel es crucial: si un aspirante logra, aun por la mínima diferencia, superar a su rival en uno de estos lugares, podrá hacerse con la cifra de delegados en jueg o y ponerse por delante en las cifras de compromisarios, aunque no en el respaldo popular. Un ejemplo de ello fue la elección de 2016, en la que se impuso el actual presidente y candidato republicano, Donald Trump. El líder republicano se hizo con 304 votos del Colegio Electora l, pese a que fue derrotado en el voto popular por su oponente , la demócrata Hillary Clinton , por 2,9 millones de votos. ¿La clave? La victoria de Trump en estados como Wisconsi n, que aporta 10 votos; Michigan, que otorga 16; y Pensilvania, que le permitió sumar 20 votos electorales. En la práctica, estos estados representaron una diferencia de menos de 80.000 votos populares que decidieron al ganador.

Los representantes ante el Colegio Electoral son, en última instancia, designados por los mismos partidos políticos que preparan en los meses previos a los comicios sus propias listas de las que no pueden formar parte funcionarios federales o elegidos por voto popular. La votación de los compromisarios en el Colegio Electoral se produce el lunes siguiente al segundo miércoles de diciembre en sus propios estados. Este año se produce este 14 de diciembre. Aunque no están obligados a votar por el candidato ganador del voto popular, existe el denominado 'Pacto interestatal del Voto Popular Nacional', al que se han sumado 11 estados y el Distrito de Columbia, para respaldar la decisión popular.

CRÍTICOS Y DEFENSORES



El diario The New York Times publicó en diciembre de 2016 un editorial en contra de este proceso indirecto.



"Es hora de poner fin al Colegio Electoral", reclamó el diario neoyorquino.



"El Colegio Electoral, que está escrito en la Constitución, es más que un vestigio de la era de la fundación; es un símbolo viviente del pecado original de Estados Unidos. Cuando la esclavitud era la ley del país, un voto popular directo habría perjudicado a los estados del sur, con sus grandes poblaciones en desventaja".



Consciente de que la abolición del Colegio Electoral debería pasar por una compleja reforma constitucional, The New York Times planteó entonces como "solución elegante" que todos los estados adopten el pacto interestatal del Voto Popular Nacional.



Desde la otra orilla, el catedrático Allen Guelzo advierte en un artículo titulado "En Defensa del Colegio Electoral" que acabar con ese órgano "también significaría desmantelar el federalismo".



Además, defendió este mecanismo "como un freno a los presidentes demasiado poderosos" que "podrían usar una mayoría popular para afirmar que estaban autorizados a hablar por el pueblo contra el Congreso".



"Y de eso -argumenta-, podemos tener mucho más que temer que del Colegio Electoral". EFE