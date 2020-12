Trabajan a “paso redoblado” para habilitar el Villeda Morales

San Pedro Sula.

La Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (Ehisa) informó ayer a todos los usuarios del aeropuerto Ramón Villeda Morales que trabajan a paso redoblado para iniciar operaciones antes de finalizar el año.

Los ejecutivos de Ehisa explican que circuló una información basada en el Notam, que es un documento oficial que emiten las autoridades aeroportuarias a todas las líneas aéreas del mundo, que sirve para coordinar venta de boletos aéreos internacionales informando que el aeropuerto estaría cerrado todo el año.

Ante esta situación, y para evitar confusiones con las líneas aéreas, la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (Ahac) tomó a bien anunciarlo así, aunque el compromiso sea operarlo en 2020.

Itinerario Los pasajeros deben comunicarse con sus líneas aéreas para saber cuándo pueden viajar y desde qué terminal aérea.

“A todo el público reiteramos nuestro compromiso por la inmediata apertura de nuestro aeropuerto. Cuando la terminal esté lista se cambia el Notam con la nueva fecha de disponibilidad”, explicaron los ejecutivos de Ehisa.

El titular de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas (Sapp), Leo Castellón, manifestó que se continúa trabajando en la rehabilitación del aeropuerto.

Castellón aseguró que se busca que la terminal esté habilitada a la brevedad posible para restablecer los vuelos que atienden la zona norte de Honduras.

“Si el aeropuerto está listo antes de lo previsto, cancelaremos las notificaciones vigentes y empezará la operación, quizá esa es la confusión. No necesariamente estamos hablando de que el aeropuerto no se vaya a abrir, seguimos trabajando en este reto tan complejo para que esté habilitado a la brevedad posible”.

Los trabajadores realizan las labores en varios turnos las 24 horas del día para habilitarlo antes del 15 de diciembre, si fuera posible.

“Aeronáutica Civil había emitido una nota para que las aerolíneas no emitieran boletos para San Pedro Sula antes del 15 de diciembre y eso estaba creando confusión porque ya se estaban emitiendo boletos a partir del 16 de diciembre. Por esta razón se pidió a Aeronáutica que se emitiera un nuevo comunicado a las aerolíneas con fecha de restricción para el 30 de diciembre, pero eso no quiere decir que la terminal no se vaya a habilitar, y esperamos que sea lo más pronto posible”.

Castellón aseguró que una vez rehabilitada la terminal se va a solicitar que se emita una nueva comunicación a las aerolíneas para empezar con la emisión de boletos.

Los trabajos siguen en la terminal aeroportuaria y los encargados de todo el proceso explican que va de acuerdo con el cronograma para que empiece a operar antes de fin de año.