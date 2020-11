Bares y discotecas no están autorizadas para abrir en Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras

El coordinador General de Gobierno, Carlos Madero, aclaró este jueves que la única restricción que se suspende durante el feriado de la Semana Morazánica, es el relativo a la movilización de personas y vehículos, ya que “el resto de medidas de bioseguridad mantienen su vigencia”.

El coordinador del Gabinete Económico y Social señaló que la semana de feriado será de miércoles 4 al domingo 8 de noviembre y que la única restricción de bioseguridad que se suspende es la de circulación de personas y vehículos.

Conapremm Se insistirá en el respeto a las medidas de bioseguridad y se distribuirán mascarillas.

“Las otras restricciones relativas al toque de queda, uso de mascarillas, lavarse las manos constantemente, mantener el distanciamiento físico, se mantienen vigentes, porque eso forma parte del protocolo de prevención de contagio del covid-19”, precisó.

Llamó a la población a tomar conciencia de que “no será un feriado normal, las personas que se movilicen tienen que saber que sí hay restricciones”.

Se mantiene toque de queda

A manera de ejemplo, el ministro señaló que en lo que corresponde al toque de queda “se mantiene hasta las 10:00 de la noche, y es importante que la población sepa que ni los bares, ni las discotecas, están autorizadas para abrir, porque esto tiene que ver con la prevención al contagio de las personas, de manera que tendremos un feriado en condiciones distintas a los años anteriores”.

Indicó que se realizarán operativos para garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, “de manera que si un negocio no cumple con las medidas o permite la aglomeración de personas tendrá que ser cerrado, aunque se trate de una actividad turística”.

Foto de archivo de una discoteca.

En cuanto a las otras medidas, dijo que no está permitido que las familias vayan en grupos, o grupos de amigos, las familias y los grupos deben viajar por separado, no está permitido que los grupos se mezclen unos con otros, porque no se sabe si todos han tenido el mismo cuidado contra el virus.

Madero informó que una vez que finalice el feriado se implementarán acciones adicionales como práctica de tamizajes en los sitios de mayor concentración de turistas.

El coordinador General de Gobierno destacó que lo relevante del feriado es que hay condiciones para que la gente pueda movilizarse con más libertad, y tiene muchas opciones de hospedaje, además de que el recurso humano del rubro del turismo fue altamente capacitado en medidas de bioseguridad para proteger a las personas que se movilicen.