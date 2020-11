Obama e Ivanka Trump chocan en Florida en campaña presidencial

Florida, Estados Unidos.

El expresidente Barack Obama e Ivanka Trump intentaron este martes convencer a los electores floridanos, el primero para que voten por Joe Biden y la segunda por Donald Trump, para romper el empate que a siete días de las elecciones presidenciales tiene a Florida en la incertidumbre.



"Vamos a ganar Florida y cuatro años más para el presidente de la gente en la Casa Blanca", subrayó Ivanka Trump, hija y asesora del presidente y candidato republicano en las elecciones del 3 de noviembre, en un mitin en Sarasota (oeste de Florida).





En el Nathan Benderson Park de Sarasota (oeste de Florida), una zona tradicionalmente republicana, miles de personas sin mascarillas participaron en el mitin de Ivanka Trump, que fue presentada por Sarah Sanders, exjefa de la prensa de la Casa Blanca, como el "arma secreta" del presidente.



"Una semana, Orlando. Sí se puede (en español)", dijo, por su parte, Obama en un mitin en esa ciudad del centro de Florida, en el que los asistentes estaban en sus vehículos como en un autocine para evitar contagios de la covid-19, uno de los temas más mencionados en su discurso.



Obama instó a los asistentes a votar "como nunca antes" y mencionó el récord de participación de las elecciones de medio mandato de 2018.





"SÍ SE PUEDE", DICE OBAMA EN ESPAÑOL

"Votó un 61 %, eso quiere decir que un 39 % de los habilitados no lo hicieron", subrayó para pedir a los floridanos no fallar en "las elecciones más importantes de nuestras vidas", cuyos resultados "van a importar durante décadas".



A fecha de hoy un 45,69 % de los 14,4 millones de floridanos registrados como votantes ha votado ya por correo o de manera anticipada, según informó el martes la División de Elecciones de Florida.



El récord de participación electoral en Florida se registró en 1992, cuando votó el 83 % de los habilitados.



Si se logra traer a Florida "de nuevo a casa" (al Partido Demócrata), las elecciones presidenciales estarán ganadas, dijo Obama el pasado sábado en Miami, donde intervino en un mitin similar al de hoy en apoyo al que fue su vicepresidente.



Hoy en Orlando les instó a corregir "el error" que cometieron el 2016 al votar por Trump, de quien dijo que "nunca se ha tomado el trabajo de presidente en serio".



Si lo hubiera hecho, el país no tendría 225.000 muertos por covid-19 y millones de afectados, algo que Biden y su compañera de fórmula, Kamala Harris, tienen la "capacidad" de enmendar, aseveró.



Los floridanos votaron por Obama en 2008 y 2012, pero en 2016 le dieron su apoyo al republicano Donald Trump, que ganó el estado por una diferencia de un punto porcentual sobre Hillary Clinton.



Trump se llevó así los 29 codiciados votos que le corresponden a este estado en el Colegio Electoral, donde se decide al ganador de las elecciones presidenciales en EEUU.

EL VOTO ANTES DE LAS ELECCIONES ES EL TRIUNFADOR

De los floridanos que han votado por correo hasta la fecha, que son 3,9 millones, el 47 % están registrados como demócratas y el 31 % como republicanos, mientras que en la votación anticipada, opción escogida hasta ahora por 2,5 millones de floridanos, el 46,4 % son republicanos y el 34 % demócratas.



Las últimas encuestas sobre intención de voto muestran una leve ventaja de Biden sobre Trump en Florida, pero en un rango dentro del margen de error, lo que significa que no hay nada seguro.



El portal RealClearPolitics, que hace un promedio de los resultados de las encuestas de intención de voto, indicó este martes que Biden tiene una ventaja de 7,4 puntos sobre Trump en el conjunto del país y de 1,2 puntos en Florida.



En ambos casos la diferencia a favor del demócrata está menguando, según ese medio.



Florida es uno de los llamados "campos de batalla" en estas elecciones donde el resultado es más incierto. En Ohio y Georgia Trump es quien lleva la delantera, pero su ventaja no llega a un punto en ninguno de los dos estados.

Trump es el "partido de los trabajadores, de la familia y del sueño americano", aseguró su hija, que junto a sus hermanos Tiffany, Eric y Donald Jr. esta haciendo campaña por su padre.



Donald Jr. tiene previsto participar el miércoles en varios actos de la campaña de su padre en Florida.



El jueves le tocará el turno de visitar Florida al candidato Biden, quien tiene previsto un mitin en Tampa y otro en Broward, condado vecino al de Miami-Dade.



Biden es "un hombre de principios y carácter", dijo Obama en el mitin en Orlando, donde hizo hincapié en que al candidato demócrata, a diferencia de Trump, "le preocupa la gente y la democracia de este país". EFE