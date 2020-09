El podcast con las noticias de Honduras y el mundo del lunes 21 de septiembre

San Pedro Sula, Honduras

Este es el resumen de las principales noticias de Honduras y el mundo del lunes 21 de septiembre de 2020.

Hoy entró en vigencia el nuevo modelo de circulación por dos dígitos de la cédula aprobado por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos para dinamizar las ventas en los diferentes sectores comerciales. Hoy salieron el 0 y 1, el martes corresponde a 2 y 3.

Hoy arrancó el pilotaje presencial en 60 restaurantes de Honduras como parte de la reapertura gradual que implementa la Mesa Multisectorial y Sinager. El pilotaje comenzó con 30 restaurantes y cafeterías de Tegucigalpa y 30 en San Pedro Sula.

La jefa de la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula, Lesbia Villatoro, instó hoy a la población a no bajar la guardia con las medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19https://www.laprensa.hn/honduras/1410003-410/honduras-salud-coronavirus-rebrote-san-pedro-sula-medicos-reapertura ante el incremento de casos en la ciudad en donde se registró un aumento de 964 casos, lo que a este momento nos hace un acumulado de 10,779 en relación a la última semana.

El Colegio Médico de Honduras lamentó el despido de diez galenos del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula, supuestamente de manera injustificada y sin que se les siguiera el procedimiento correcto.

El Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, presentó un nuevo informe sobre irregularidades durante la pandemia del coronavirus relacionadas a inconsistencias en la cancelación de las compras de 474 mil mascarillas N95 a la sociedad mercantil “Grupo G y T” por parte del Estado.

El director del hospital Leonardo Martínez, José Medina, advirtió que la Unidad de Cuidados Intensivos está a punto de cerrar por falta de médicos intensivistas. Cabe mencionar que en dicha área se atienden pacientes con COVID-19. A los intensivistas se les venció el contrato a finales de julio.

Los estudios de tomografía simple y contrastada entre otros exámenes de cráneo columna vertebral, abdomen y tórax se han iniciado tras la reparación del tomógrafo en el Hospital de Occidente, que se había dañado desde el año 2018. La reparación tuvo un costo que asciende a 1,5 millones de lempiras.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, participó con un mensaje virtual en la 75 Asamblea Ordinaria de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en el que hizo un llamado para establecer un sistema que se necesita para abordar las consecuencias generadas por la pandemia del coronavirus y reiteró la solicitud para que se declare a maras, pandillas y narcotraficantes, como grupos terroristas.

Internacional

El Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió el lunes que las ciudades progresistas de Nueva York, Portland y Seattle podrían verse privadas de fondos federales debido a una supuesta vigilancia policial laxa contra inmigrantes, en una extensión de una orden ejecutiva emitida a principios de septiembre por Donald Trump.

La vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford sufre un nuevo revés tras detectarse una enfermedad neurológica en un segundo voluntario, informaron medios estadounidenses.

Estados Unidos anunció el lunes medidas punitivas contra el ministerio de Defensa de Irán y el presidente venezolano Nicolás Maduro impuestas bajo una autoridad "de la ONU" impugnada por el resto del mundo, y exigió a Europa hacer lo mismo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que a final de esta semana nominará al reemplazo de la fallecida magistrada de la Suprema Corte Ruth Bade Ginsburg, y que el Senado tiene tiempo más que suficiente para dar su anuencia antes de las elecciones del 3 de noviembre.

La India reabrió este lunes al público su icónico Taj Mahal, que ha permanecido cerrado durante seis meses a causa de la pandemia y a pesar de que el número de contagios por coronavirus no deja de aumentar en el país. Las puertas se cerraron el 17 de marzo.

Deportes

El delantero hondureño Alberth Elis, dio su primera entrevista como jugador del Boavista luego de que el club portugués hizo oficial su incorporación para las próximas cuatro temporadas. "La Panterita" de 24 años de edad, fue presentado en el estádio do Bessa XXI, casa del Boavista y en donde podría debutar este sábado frente al Porto haciendo dupla de ataque con su compatriota Jorge Benguché.

A pocos días del inicio del Torneo Apertura 2020, el club deportivo Platense de Puerto Cortés sorprendió este lunes en horas de la tarde al anunciar la salida del experimentado delantero hondureño Carlo Costly pese a que el exseleccionado se había hecho presente a la pretemporada del club.

El delantero uruguayo Luis Suárez se desligó finalmente del FC Barcelona , por lo que ya no es más jugador del club catalán luego de que no entraba en los planes de Ronald Koeman para esta nueva temporada. Para sorpresa de muchos, hoy la prensa española informa que Suárez jugará finalmente en el Atlético de Madrid y no en la Juventus.

El chileno Arturo Vidal, centrocampista del Barcelona, ya se encuentra en Milán, donde se sometió al pertinente reconocimiento médico previo a su fichaje por el Inter de Milán.

Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, ya no se entrenó este lunes con permiso del club rojiblanco para partir rumbo a Italia en donde se unirá a la Juventus, vigente campeón de la Serie A. El atacante español jugará cedido.