Muere a los 43 años Chadwick Boseman, protagonista de "Black Panther"

Los Ángeles (EEUU).

El actor Chadwick Boseman, célebre por encarnar al superhéroe "Black Panther" en las películas de Marvel, murió este viernes a los 43 años tras padecer durante cuatro años cáncer de colon, informaron sus representantes.

"Chadwick fue diagnosticado con cáncer de colon en 2016", detallaron en un comunicado sobre una enfermedad que nunca hizo pública y que ha conmovido al mundo del entretenimiento de Estados Unidos.

"Fue un honor para su carrera dar vida al rey T'Challa en Pantera Negra", decía una declaración publicada en las cuentas de redes sociales de Boseman. "Murió en su casa, con su esposa y junto a su familia".

Boseman se convirtió en el primer superhéroe negro en conseguir su propia película independiente en Marvel, que batió récords con "Pantera Negra" en 2018.

La película, ambientada en el ficticio reino africano de Wakanda, fue adorada por la crítica y el público, convirtiéndose en la primera cinta de cómic nominada a mejor película en los Oscars, y recaudó más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo.

Al principio de su carrera, Boseman interpretó a los iconos negros Jackie Robinson en "42" y James Brown en "Get on Up".

Recientemente apareció en "Da 5 Bloods" de Spike Lee y estaba previsto que apareciera en una secuela de "Pantera Negra" prevista para 2022.