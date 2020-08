Nombran jueces para nuevo juicio de Rosa Elena de Lobo

Tegucigalpa.



Ayer se nombraron los jueces para un nuevo juicio contra la exprimera dama hondureña Rosa Elena de Lobo, quien ahora se podrá defender en libertad.



La Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción nombró a los jueces del Tribunal de Sentencia.



El juicio oral y público contra la esposa del expresidente Porfirio (Pepe) Lobo es por el caso "Caja chica de la dama", en el que Rosa Elena de Lobo fue señalada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) de sustracción irregular de poco más de 12 millones de lempiras (más de 510,000 dólares) de la cuenta de la oficina del Despacho de la Primera Dama a una cuenta personal cuatro días antes que su esposo entregara la Presidencia de la República el 27 de enero de 2014.





En el caso "Caja chica de la dama" también está implicado el exasistente de Rosa de Lobo, Saúl Escobar.



Los enjuiciadores en el nuevo juicio serán José Anaín Orellana Espinoza y Jocelyn Marie Donaire Fernández de la Sala I del Tribunal de Sentencia, y Walter Antonio Lara Mejía y Wendy Carolina Escobar Cantarero de la Sala II.

Defensa en libertad

La exprimera dama Rosa Elena de Lobo salió el 23 de julio pasado de la cárcel de Támara después de que los tribunales anticorrupción ordenaran su libertad, tras ser detenida en su casa y encarcelada el 28 de febrero de 2018, por corrupción.

El mismo tribunal revocó la prisión preventiva que pendía contra Saúl Escobar, quien fue secretario privado de Bonilla cuando fue primera dama del país.



Bonilla y Escobar, según la resolución, deberán permanecer bajo el cuidado de sus apoderados legales, rendir un informe al mes y tienen prohibido salir del país.





Además, no podrán asistir a reuniones o sitios a los que asistan los demás imputados en el caso, que fue denominado "Caja chica de la dama", testigos, peritos y cualquier otra persona involucrada.



La ex primera dama fue condenada en septiembre de 2019 a 58 años de cárcel por ocho delitos de fraude y tres de apropiación indebida, en tanto que Escobar a 48 años por ocho delitos de fraude, en un caso en el que, por primera vez en la historia de Honduras, una ex primera dama fue capturada y enviada esposada a prisión.