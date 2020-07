MP llega a Salud para que declare la ministra Alba Consuelo Flores

Tegucigalpa, Honduras.

Alba Consuelo Flores, en su condición de ministra de la Secretaría de Salud, recibió este jueves en su oficina al personal del Ministerio Público (MP) para rendir declaraciones acerca de la compra de los siete hospitales móviles para atender la emergencia que afecta el país.

El interrogatorio por parte del Ministerio Pública se relaciona con las supuestas irregularidades en la adquisición de equipo médico y de los siete hospitales móviles, de los cuales solo han llegado dos y aún se desconoce si están completos.

Alba Consuelo Flores explicó que la institución solamente preparó las solicitudes para mitigar la emergencia, ya que desde el mes de enero llevaron a cabo una proyección de la enfermedad. A raíz de eso determinaron contratar equipo de recurso humano para trabajar en las oficinas sanitarias.

La Secretaría de Salud elaboró un informe sobre lo que pidieron a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), el cual será abordado por la ministra ante el Ministerio Público.

Este informe fue enviado al Congreso Nacional e indica que "esta Secretaría de Salud giró el oficio No. 630-SS-2020 en fecha 16 de marzo del 2020 al abogado Marco Bográn en su condición de director ejecutivo de Invest-H y en atención a la emergencia nacional declarada mediante el decreto ejecutivo 005-2020, siguiendo las instrucciones del señor Presidente a efecto de apoyar la atención eficiente de las personas ante la ocurrencia de la infección del COVID-19, solicitó a Invest-H que interpusiera sus buenos oficios para la compra, construcción o adecuación de obras de infraestructura médica provisional", detalla el documento.

Fue el pasado 2 de julio que personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) llegó a las instalaciones de la Secretaría de Salud para entregarle a la ministra Alba Consuelo Flores una citatoria para que declarara.

La ministra aclaró que en ningún momento la Atic secuestró documentos en la Secretaría de Salud, ya que dicha institución no se encarga de realizar las compras, pero reconoció que entregaron otra documentación debido a que sí son beneficiarios de las adquisiciones por parte de Invest-H.

Los contenedores con los hospitales móviles aún no han sido sacados de la Portuaria.

Recordó que en el mes de abril solicitaron a la Junta Interventora de Invest-H información por escrito de las compras de los hospitales móviles, ya que como Secretaría de Salud debían prepararse, pero nunca hubo respuesta.

"También se le presentó al Congreso Nacional un informe que contiene todas las actuaciones de la Secretaría de Salud, pero no podemos hacer más porque nosotros no nos encargamos de las compras, la institución como tal no tiene el presupuesto, por eso se pidió centros de aislamiento y no hospitales móviles", agregó la ministra en ese momento.

"Se supone que ellos (Invest-H) tienen a personal especializado en compras, por eso ellos estaban a cargo, nosotros no tenemos documentos de compras", reiteró.

Indagaciones

Actualmente, la Atic y la Fiscalía trabajan tres líneas de investigación en torno a la compra de siete hospitales móviles en Turquía, la adquisición de equipo de protección personal y ventiladores mecánicos para pacientes con coronavirus y la contratación de consultorías y otros servicios.