El 75% de las personas fallecidas por coronavirus tenían otra enfermedad

Población de Cortés aún no confía en brigadas móviles SAN PEDRO SULA. Los equipos de respuesta rápida que se encuentran recorriendo el departamento de Cortés en busca de la detección oportuna de casos de covid-19 están siendo rechazados por muchos pobladores. Diógenes Chávez, subdirector de la Región Departamental, lamentó que los ciudadanos no confíen en las brigadas que tienen como objetivo velar por la salud de las familias hondureñas. Detalló que hasta la fecha se han intervenido 83,403 personas, de 32,000 viviendas; pero cerca de 13,000 casas no pudieron ser visitadas debido a que los propietarios no estaban en sus casas o simplemente no quisieron abrir. “Es increíble que en estas instancias hay gente que no permita trabajar a nuestro personal. Necesitamos que se hagan las pruebas porque si no el panorama será más lamentable que el que ya tenemos”, advirtió Chávez. El funcionario de Salud refirió que Choloma, Villanueva y Puerto Cortés son los municipios que mayor cantidad de casos reportan en Cortés. Ayer la Región Departamental presentó un informe sobre el trabajo en el departamento durante los primeros 100 días de la epidemia. Diógenes Chávez, de la Región de Salud de Cortés.