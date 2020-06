Disturbios en México por muerto de Giovanni a manos de policías

Guadalajara, México

Una protesta por la muerte de un joven que estaba en custodia policial degeneró este jueves en disturbios en la ciudad mexicana de Guadalajara (oeste), donde había sido detenido presuntamente por incumplir medidas para evitar contagios de COVID-19.

Decenas de personas salieron a las calles para exigir justicia en el caso de Giovanni López, quien murió a inicios de mayo en la localidad de Ixtlahuacán (estado de Jalisco), aunque sus familiares recién denunciaron el caso esta semana.

Pero la protesta se tornó violenta cuando encapuchados hicieron pintadas en varios inmuebles, incendiaron dos patrullas y provocaron daños al edificio del gobierno estatal, siendo dispersados luego por policías antimotines, según imágenes transmitidas por medios locales.

La fiscalía estatal informó que investiga la muerte de López, quien, según dijo, habría sido detenido por policías municipales por una "falta administrativa" y no porque no portaba cubrebocas.

La familia asegura que tras la detención no supieron nada de Giovanni hasta el 5 de mayo, cuando en la comisaría les avisaron que el joven fue trasladado grave al Hospital Civil de Guadalajara, donde murió ese mismo día. Agencia Reforma

El organismo añadió que el hombre habría fallecido a causa de golpes propinados por los policías municipales y no de lesiones con arma de fuego.

- Del Toro pide justicia -

El laureado cineasta mexicano Guillermo del Toro se unió en redes sociales a la ola de indignación que provocó el caso, y clamó justicia para el joven trabajador de la construcción.

"A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad (...) El sinsentido -la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública", escribió Del Toro en su cuenta de Twitter.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la muerte de López y se declaró preocupada por las alegaciones de que ésta se produjo en "en el contexto de la implementación de medidas (...) por la pandemia", incluido el uso obligatorio de tapabocas en Jalisco.

Por su parte, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Interior), dijo que ya solicitó información de las carpetas de investigación "por el probable uso excesivo de la fuerza pública registrado en el caso".

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, advirtió que habrá castigo para los culpables. "No vamos a permitir abusos de autoridad y mucho menos que se violenten los derechos humanos", escribió en Twitter.

Del Toro, ganador del Oscar en 2018 por "La forma del agua", ya había reprochado en abril al gobierno de Jalisco, su estado natal, por supuestos abusos de la autoridad policial contra ciudadanos bajo pretexto de no usar cubrebocas.

Un video grabado por un hermano del fallecido, publicado en redes sociales, muestra el arresto de López. En la grabación se escucha a una mujer cuestionar si la razón es porque no usaba mascarilla.

La familia denunció que el alcalde local, Eduardo Cervantes, les ofreció 200.000 pesos (unos 9.000 dólares) por no difundir el video, lo que éste negó.

México, de 120 millones de habitantes, registra 105.680 casos confirmados de coronavirus y 12.545 defunciones, en momentos en que el gobierno dispuso la reactivación de la economía.