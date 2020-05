Honduras registra 151 muertes y alcanza los 3,100 contagios de COVID-19

Tegucigalpa, Honduras

Luego de 71 días del primer caso confirmado de COVID-19 en Honduras, la cantidad de contagios llegó a los 3,100 ayer.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) confirmó 145 nuevos casos, los cuales se ubican en 19 municipios de 9 departamentos del país.

Los nuevos pacientes son 52 hombres y 83 mujeres, entre ellos 10 menores de edad.Cortés reportó 79 contagios, de los que 53 son de San Pedro Sula. En Santa Cruz de Yojoa se confirmaron 15 pacientes más, la mayor cantidad que se oficializa en ese municipio hasta ahora. En Villanueva se registraron 5 casos; Choloma tiene 3 más, Puerto Cortés registró 2 y La Lima uno.

A Francisco Morazán se le sumaron 48 casos, todos del Distrito Central. Mientras Santa Bárbara reportó cinco contagios en los municipios de Zacapa, San Luis, Trinidad, Ilama y Santa Bárbara; en el municipio de Yoro se confirmaron 4 nuevos pacientes.

30,000 hondureños han llenado la encuesta de georreferencia que es manejada por la plataforma Todos contra el COVID-19

En Langue, Valle, se confirmaron 3 casos, en El Paraíso 2, uno de San Matías y otro en el municipio de El Paraíso. Marcala, La Paz, confirmó un caso, al igual que en Esparta, Atlántida, y la ciudad de Intibucá.

Cortés sigue siendo el epicentro de la pandemia en el país, solo San Pedro Sula registra hasta el momento 1,386 casos, lo que representa que el 44.7% de los contagios están en esa ciudad. El Distrito Central es la segunda ciudad con más casos, hasta ayer reportó 625, lo que indica que tiene el 20% de todos los contagios. El resto de personas infectadas se dividen en más de 90 municipios de los 16 departamentos con casos.

El Sinager también confirmó la muerte de cuatro personas, se trata de un hombre de 68 años y una mujer de 59, ambos de San Pedro Sula, los otros dos son un hombre de 61 años de Santa Rita, Yoro, y una niña de 11 de El Progreso.

La cantidad de fallecidos por el COVID-19 en el país es de 151, con una tasa de letalidad de 4.8%, es decir que están muriendo 5 personas por cada 100 contagiados.También se informó sobre la recuperación de 6 personas más, cinco son de Cortés y uno de Santa Bárbara, ya son 355 los curados.

Virus

Hay muchas personas que manifiestan estar sanas dos semanas después que presentaron los síntomas, sin embargo, estas pueden continuar con el virus en su organismo.

El especialista Marco Tulio Medina explicó que el virus puede quedar persistente en la vía nasofaringe (nariz y garganta) por cuatro semanas. “Si se hace examen de heces el virus puede persistir incluso por más tiempo, es decir que la persistencia del virus en el organismo puede ser relativamente prolongada”.

En el 85% y 90% de los pacientes el virus desaparece a las dos semanas, pero en algunos puede tardar hasta cuatro Tito Alvarado, integrante de la plataforma

En el país hay más de 2,100 personas que tienen COVID-19 y están aisladas, estas deben permanecer por al menos cuatro semanas en cuarentena aún si se sienten bien y no presentan síntomas para no contagiar a las demás personas. En cuanto a que si una persona puede adquirir la enfermedad dos veces, Medina señaló que se está investigando si es posible.

“La evidencia de que alguien haya tenido la enfermedad y que haya tenido una segunda vez el mismo problema no está totalmente confirmada, es decir, esta es una enfermedad nueva que tendremos que seguir viendo a los pacientes para evaluar si esta persona vuelve a tener esta condición”, explicó.

Planteamiento

La plataforma Todos contra el COVID-19 emitió el martes un comunicado sobre algunos planteamientos que se deben hacer para detectar más casos y mejorar el manejo de la enfermedad en el país.

El documento fue enviado al presidente Juan Orlando Hernández y establece la necesidad de hacer pruebas de PCR de manera masiva para detectar los casos, incluso los asintomáticos. La doctora Elsa Palao, quien forma parte de la plataforma, manifestó que a la fecha no saben por qué no se hace un mayor número de pruebas al día.

“Necesitamos hacer entre 2,000 a 3,000 pruebas diarias. No sabemos por qué no hacen las pruebas, porque tienen las pruebas y el personal; entonces no sabemos si es incapacidad o desorden administrativo”, señaló. El documento indica que la identificación de casos es insuficiente y debe realizarse con mayor agilidad y con un adecuado control de la información.

Sobre este aspecto, la plataforma ha insistido desde su integración, en la búsqueda activa y masiva de casos, mediante la aplicación organizada y ordenada de pruebas diagnósticas, apoyándose en la georreferenciación satelital provista de forma gratuita por la plataforma.

Palao dijo que al ritmo que se están haciendo las pruebas, es decir, un promedio de 500 diariamente, el aplanamiento de la curva se dará luego de varias semanas.

Algunas personas que tienen la enfermedad y están aisladas en sus casas denuncian que no están siendo monitoreadas por el personal de la salud. Mientras que los sospechosos a los que se les aplicó la prueba lamentan la tardanza con la que les presentan los resultados, manifiestan que se tardan hasta 10 días en darlos.

Ante eso, la plataforma plantea ofrecer el tratamiento domiciliario completo recomendado en los protocolos a los pacientes aislados y casos sospechosos, para evitar el progreso a estadios graves y así disminuir significativamente el ingreso a los centros de atención hospitalaria.

“A esas alturas del partido, la persona ya se complicó o ya no tiene síntomas, por eso es necesario agilizar la entrega de resultados, por otro lado a toda persona que le sale la prueba positiva debería ofrecérsele el tratamiento y empezarlo en la casa, no esperar que llegue al hospital, porque los hospitales no tienen cupo para tanta gente”, añadió Palao.

La plataforma estima que el sistema sanitario del país colapsará con 5,000 pacientes positivos que deban ser hospitalizados.

El documento también establece que es necesaria la unificación de criterios al interno de la Secretaría de Salud, como también entre esa Secretaría y el Sinager, en relación con el abordaje integral del problema de salud.

La doctora manifestó que ambas instituciones deben trabajar en forma coordinada, “es evidente que no hay una coordinación y se refleja en las inconsistencias que se han dado en las últimas semanas”, dijo. La plataforma espera que el Gobierno tome las medidas para corregir las diferentes situaciones que se están dando.