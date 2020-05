China ocultó gravedad de pandemia para acaparar suministros médicos, revela informe

Washington, Estados Unidos.

Un polémico informe de las autoridades estadounidenses incrementa la tensión entre Washington y Pekín tras revelarse que China habría ocultado la magnitud de la pandemia de coronavirus para acaparar los suministros médicos necesarios para enfrentar el brote.

Medios estadounidenses afirman que un nuevo reporte del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU sobre la pandemia revela que los "funcionarios chinos ocultaron intencionalmente la gravedad de la pandemia al mundo en los primeros días de enero"

Según el documento recopilado por las agencias de Inteligencia estadounidenses, China incrementó las importaciones de equipo médico y redujo las exportaciones del mismo durante las primeras semanas de 2020.

El informe también señala que China no informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la transmisión entre humanos del coronavirus durante varias semanas, para así poder acaparar equipo médico del extranjero, e indica que sus importaciones y exportaciones de mascarillas y guantes quirúrgicos no estuvieran dentro de los rangos normales en enero pasado.

El reporte de inteligencia refuerza la campaña de Estados Unidos para responsabilizar a China por la pandemia de covid-19, al afirmar que hay una "enorme" cantidad de pruebas de que el brote se originó en un laboratorio de Wuhan, la ciudad donde comenzó la epidemia.



"Hay una enorme cantidad de pruebas de que es allí donde comenzó", dijo ayer el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo.





Sin embargo, el Instituto de Virología de Wuhan, afirma que es "imposible" que la pandemia haya surgido por una fuga de sus instalaciones.



Pese a ser un gran crítico del manejo del inicio de la pandemia por parte de China, Pompeo se negó a decir si creía que el virus había sido liberado intencionalmente.



El presidente Donald Trump ha criticado repetidas veces el papel del gigante asiático en la pandemia, que ha infectado a casi 3,5 millones de personas y ha matado a más de 240.000 en todo el mundo. El mandatario estadounidense afirma que Pekín ocultó información importante sobre el brote, por lo que le exigió que se hiciera "responsable".

China tiene un historial de "infectar al mundo"

Según la prensa, Trump encargó a los servicios de inteligencia investigar más sobre los orígenes del virus.



Las primeras informaciones situaban el inicio de la pandemia en un mercado de Wuhan que vende animales exóticos como murciélagos, pero Washington dice ahora que la epidemia se originó en el laboratorio de marras, cercano al lugar.



Pompeo, exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), dijo al canal ABC que estaba de acuerdo con una declaración que hizo la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Estados Unidos el jueves, en la que dijo coincidir "con el amplio consenso científico de que el virus covid-19 no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente".



Pompeo fue más lejos que Trump y que la DNI al citar la "enorme" evidencia de que el virus se esparció del laboratorio de Wuhan.



"Creo que todo el mundo puede verlo ahora. Recuerden, China tiene un historial de infectar al mundo y administrar laboratorios de baja calidad", dijo Pompeo.



El jefe de la diplomacia dijo que al principio China trató de minimizar el coronavirus con "un clásico esfuerzo de desinformación comunista, (y) eso creó un enorme riesgo".



"El presidente Trump es muy claro: haremos rendir cuentas a los responsables", concluyó.

En efecto, Trump dijo días atrás que no descartaba reclamar una compensación a Pekín por la epidemia de coronavirus.



Los comentarios de Pompeo se produjeron en momentos en que el diario australiano The Saturday Telegraph informó que China había suprimido o destruido deliberadamente pruebas sobre el brote en un "asalto a la transparencia internacional" que costó decenas de miles de vidas.



El informe cita un dossier de 15 páginas sobre el contagio de la covid-19 preparado por Five Eyes, que reúne a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, Canadá y Nueva Zelanda.