California cerrará sus playas abarrotadas pese a cuarentena

California, Estados Unidos.

"El virus no descansa el fin de semana": molesto por las miles de personas que abarrotaron las playas que permanecen abiertas en California en los últimos días, el gobernador del estado, Gavin Newsom, anunció este jueves el cierre de las mismas.

Newson envió un comunicado a todos los departamentos de policía del estado avisándoles que todas las playas y parques estatales deben permanecer cerradas para continuar aplanando la curva de contagios por el coronavirus.

La orden entraría en efecto este viernes 1 de mayo, según indica la Asociación de Jefes de Policía de California.

Con temperaturas superiores a los 30 grados, miles de californianos, confinados durante las últimas cinco semanas, acudieron en masa a las playas de los condados de Orange y Ventura el fin de semana, que no fueron cerradas por las autoridades locales, a diferencia de las del vecino condado de Los Ángeles.



Es el caso de Huntington Beach, un bastión republicano situado a unos 50 km al sur de Los Ángeles.



La mayoría de los visitantes no llevaban máscaras pero respetaban las medidas de distanciamiento social, indicaron las autoridades locales, que emitieron advertencias escritas pero no multas.



Las playas abiertas atrajeron a residentes de condados vecinos como de Los Ángeles y San Diego, donde las playas permanecen cerradas desde hace un mes con vigilancia policial, por lo que el fin de semana estaban vacías.



"La gente que vino no solo no cumplió con las órdenes de contención en sus comunidades, sino que ni siquiera se quedan en su propios condados", dijo la representante del condado de Orange, Lisa Bartlett.



"Con el buen tiempo, esto va a ser un problema".



El especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en Berkeley, John Swartzberg, dijo estar "preocupado" por las escenas del fin de semana.



"Si la gente que va a la playa puede asegurarse de estar a más de dos metros de distancia y no tocar nada, entonces está bien. Pero creo que es extremadamente improbable que suceda de esa manera", advirtió el experto al diario Los Angeles Times.



Aunque Newsom destacó que la mayoría de sus 40 millones de habitantes acataron las medidas de confinamiento, estas "desafortunadas excepciones" eran "un buen ejemplo de lo que no queremos ver, de qué no hacer si queremos continuar el importante progreso realizado en las últimas semanas".



"La realidad es que estamos a pocas semanas y no a meses de hacer cambios mensurables y significativos en la orden de confinamiento", dijo el gobernador en redes sociales. "Lo único que nos hará retroceder es nuestro comportamiento, (...) que la gente deje de practicar el distanciamiento".

Vea: Los Angeles ofrece test gratuitos de coronavirus a todos sus residentes



"Eso es lo único que va a frenar nuestra capacidad de reabrir esta economía", insistió.



A diferencia de otros estados, California implementó rápidamente medidas de contención generalizadas, que ayudaron a evitar la propagación del coronavirus y el desbordamiento de hospitales, clave para evitar muchas muertes, según los expertos.



Hasta la fecha, el estado reporta casi 45,000 casos de COVID-19 y 1,753 muertes, una cifra relativamente modesta para este estado que fue de los primeros impactados por la crisis sanitaria.