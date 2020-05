Alcalde Armando Calidonio: "Es lo más sensato cerrar por completo San Pedro Sula"

San Pedro Sula, Honduras.



Ante la posibilidad que estudia la Secretaría de Salud de Honduras de un cierre completo en el departamento de Cortés durante 14 días, el alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio Alvarado, precisó que las autoridades han logrado entender la situación que pasa no solo en esta ciudad, sino en todo el Departamento de Cortés, ante los altos índices de casos positivos de COVID-19.

En ese sentido, Calidonio es del criterio que "el viceministro (Cosenza) ha entendido ahora que está en el lugar, la situación que acontece no solo en San Pedro Sula, sino que en el departamento de Cortés, yo lo entiendo perfectamente y estoy conforme y de acuerdo en lo que está pensando. Y hemos tenido por eso reuniones con las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para poder analizar desde el punto de vista académico, técnico y científico qué podemos hacer".

Recalcó que "definitivamente esto es lo más sensato que se pudo haber realizado desde hace dos semanas, ahora no quiero que nos centremos en que si se cerró o no se cerró, porque la responsabilidad es de cada persona, o sea el Gobierno no le dice salga, tiene que cuidarse, le da todas las facilidades o la información que se tiene, como lavar las manos, que tiene que usar mascarilla, practicar las medidas de distanciamiento social".

El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía, "esto es serio, por favor quédense en casa y si sale, tome todas las medidas de precaución, nada tiene que hacer en la calle, no es el momento para hacer visitas, barbacoas, fiestas o andar en la calle, debe asegurarse en pensar y hacer un plan de cómo enfrentarnos a esto cuando se pueda reactivar todo".

El jefe edilicio fue enfático al aseverar que todo es un trabajo en conjunto, pues no se trata de movimientos antagónicos, donde unos dicen que sí y el otro que no, lejos de ello lo que buscan es armonizar.

"Ha sido nuestra propuesta desde hace dos o tres semanas, entendemos que el Gobierno tiene diferentes temas que tomar en consideración, nosotros consideramos que para el nivel de educación, capacidad de salud, de laboratorio, de muestras diarias, así como el nivel de indisciplina de muchas personas, yo digo que se debe cerrar por completo, esa es mi apreciación".

Recordó que hace unas semanas efectuó una encuesta pública, donde el 93% de los sampedranos están de acuerdo que se cierre la ciudad y un 3% que no, y donde participaron más de cinco mil personas.

Sobre la logística para los vecinos, el alcalde explicó que han estado trabajando con el Gobierno Central con el tema alimenticio, "porque la pregunta aquí es, si no nos disciplinamos, vamos a tener que cerrar cuando hayan ya demasiados muertos, ya tenemos otras ciudades que desafortunadamente han pasado tiempos difíciles, tenemos los espejos en América Latina, en Europa, Asia, Estados Unidos y nosotros, nos han dicho de mil formas, con mil ejemplos, y si no queremos entender ese es en un problema grave".

Finalmente insistió en que "al final la responsabilidad no recae en el Gobierno Central o local, sino la decisión de salir es personal, por eso le pedimos que no salga, aunque es un poco tarde, pero siempre estamos a tiempo".