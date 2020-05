Gobierno de Honduras solicitó a EEUU 300 mil pruebas PCR para frenar el COVID-19

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informó que le solicitó al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, la donación de 300 mil pruebas de laboratorio para aplicarlas lo antes posible e interrumpir la cadena de contagio del COVID-19 en el país.

En una llamada que sostuvieron los presidentes, el gobernador hondureño tuvo la oportunidad de explicarle a Trump la situación que atraviesa el país y la necesidad de estas pruebas.

JOH dio a conocer que le comentó que ya se había hecho una solicitud de compra a una empresa farmacéutica de EEUU, pero estos habían respondido que necesitaban la autorización del gobierno, "él me dijo que había varias opciones así que estamos pendientes de esa comunicación", expresó.

Además lea: Trump anuncia que enviará a Honduras respiradores y pruebas de coronavirus

"No hablamos de pruebas rápidas, solo de PCR porque esas son las pruebas de mayor confiabilidad. Con esto no estoy diciendo que la prueba rápida no sirve", indicó Hernández.

En la misma charla le solicitó ventiladores y equipo de bioprotección para el personal de salud hondureño que lucha diariamente con la mortal enfermedad.

Según Hernández, solamente queda por definir los procesos para hacer llegar el equipo a Honduras desde Estados Unidos.

Donald Trump, escribió en su cuenta de Twitter que apoyará al país centroamericano con la entrega de pruebas y de ventiladores.

"Acabo de hablar con el presidente Juan Orlando Hernández de la República de Honduras. Trabajamos en estrecha colaboración en la frontera sur. Lo ayudaremos con su solicitud de Ventiladores y Pruebas", escribió Trump.

El mandatario hondureño también aprovechó para solicitarle apoyo con los representantes de las juntas directivas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI) para ayudarle a pedir una moratoria, no una condonación, de la deuda para Honduras.

"Con el monto que se logre conseguir de la prórroga ayudaría a invertir el dinero para atender la crisis de coronavirus en Honduras", indicó JOH.

Cabe mencionar que actualmente en el país se registran 562 contagios y la cifra de muertos se mantiene en 47 personas.

Otro punto que destacó fue la petición de un financiamiento de 340 millones de dólares, ahora que Honduras está en revisión de su acuerdo.

"Hablamos del país y la región y le proponía las empresas de EEUU que se fueron a Asia puedan instalarse en Centroamérica y particularmente en Honduras porque es una gran oportunidad", finalizó.