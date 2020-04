Detectan nuevos síntomas del coronavirus parecidos a los de varicela

Roma, Italia.

Médicos italianos y españoles han reportados varios casos de coronavirus en pacientes que presentaban lesiones en la piel parecidas a las provocadas por la varicela, informaron este martes medios británicos.



Uno de los primeros casos detectados por este tipo de lesiones fue el de un niño de 13 años en Italia.

Este tipo de manifestaciones cutáneas potencialmente causadas por el virus se observaron en uno de cada cinco pacientes en un hospital italiano, la mayoría adolescentes y niños.

Un tipo de las lesiones cutáneas encontradas en un paciente que dio positivo por coronavirus en Italia.





Los síntomas generales del coronavirus incluyen dolor de garganta, tos y fiebre. Pero recientemente los médicos alertaron que el letal virus también provoca diarrea, pérdida del olfato, dolor de cabeza, mareos, dolor testicular y la pérdida del gusto.

"Todos los días aprendemos de este virus"

En la misma línea, dermatólogos en Francia alertaron la semana pasada al público y a los profesionales médicos sobre estas "manifestaciones cutáneas" que estiman están asociadas al coronavirus.



En un comunicado, la Unión francesa de Dermatólogos (SNDV) dijo que creó un "grupo WhatApp de más de 400 dermatólogos" que notaron "lesiones cutáneas" que pueden estar asociadas con síntomas de Covid 19.



Los problemas cutáneos notados van desde "la aparición subita de rojeces persistentes y a veces dolorosas a urticaria pasajera", detalló la SNDV, que dijo que es "importante" consultar con un especialista.



"El análisis de los casos reportados al SNDV muestra que estas manifestaciones pueden estar asociadas" con el coronavirus, dicen los dermatólogos.



"Estamos alertando a la población y a la profesión médica para detectar estos pacientes potencialmente contagiosos lo más rápidamente posible", añadieron.

Vea: Escalofriantes imágenes muestran cuerpos de víctimas de coronavirus apilados en Detroit



Preguntado sobre este tema, el Director General de Salud de Francia, Jérôme Salomon, se mantuvo evasivo. "No, que yo sepa", respondió a la pregunta de si ciertos problemas dermatológicos como la urticaria podían considerarse como nuevos signos de la enfermedad.



"Pero como saben, estamos aprendiendo sobre este virus todos los días y algunas personas describen formas que no se conocían. Pero sobre este aspecto dermatológico no he visto ninguna publicación", dijo.