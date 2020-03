La Cree recomienda a Enee aplicar la tarifa horaria

TEGUCIGALPA.

Como una medida para reducir el consumo y fomentar la eficiencia energética ante el grave déficit de energía que enfrenta el país, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) formuló una serie de recomendaciones a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), entre ellas, la aplicación de una tarifa multihoraria en diferentes momentos del día.

Asimismo, la Cree propuso a la estatal eléctrica hacer licitaciones para contratos a corto plazo y con ello asegurar disponibilidad de potencia y mejores precios. “Hemos propuesto una variedad de tipos de contratos para aprovechar las mejores ofertas en los momentos adecuados”, confirmó a LA PRENSA el comisionado presidente de la Cree José Antonio Morán.

Agregó que también se ha propuesto a la Enee hacer una programación adecuada de compras en el mercado de oportunidad y realizar campañas de ahorro entre sus usuarios.

Morán explicó que la tarifa horaria consiste en aplicar valores diferentes o tarifas diferenciados al consumo de electricidad en diferentes momentos del día, y con ello se busca fomentar la eficiencia energética.

De implementarse, la disposición se aplicará en todo el país, incluyendo el valle de Sula, adonde se registra el mayor déficit de electricidad. “La Enee tiene que proponerla y estamos trabajando con ellos para ver cómo se implementará”, apuntó.

Factura más alta

Mario Rubén Zelaya, consultor y experto en energía, ejemplificó que actualmente la Enee aplica una tarifa plana o constante por el consumo de energía en horas de la mañana, tarde y noche; pero con el valor multihorario se aplicará un costo diferenciado, según el comportamiento en la generación, especialmente en las horas pico que son de 5:00 pm a 10:00 pm. Es decir, que en esos horarios de mayor demanda el valor del kilovatio hora será mucho más alto al que se consuma desde las 10:00 pm a 6:00 am o en otros horarios del día, cuando el consumo y el valor de la energía generada es mucho menor.

“Con base en el comportamiento en la generación se cobra la energía a los usuarios siguiendo la lógica que cuando la electricidad es más barata se cobra menos, pero cuando la energía es más cara se cobra más, eso es básicamente la tarifa multihoraria en la que se establecen rangos horarios con valores diferentes”, dijo

Indicó que este sistema ofrece algunos beneficios, como el hecho que los consumidores y las empresas tratan de consumir menos energía en los horarios cuyo valor es más alto y en algunos casos, especialmente en el sector industrial, pasa su proceso productivo a horas de la madrugada cuando la energía es más barata.

Zelaya dijo que por ahora no hay claridad en relación con los bloques horarios que establecerá la Enee, pero consideró que entre 10:00 am a 2:00 pm y entre 6:00 pm a 10:00 pm podría aplicarse una tarifa alta. Mientras que entre las 2:00 pm a 6:00 pm podría aplicarse una tarifa media y entre 10:00 pm y 6:00 am una más baja.

Para saber - La disponibilidad actual de energía en el sistema es de 1,570 megavatios, según la Empresa Nacional de Energía. - En el numeral 10 del contrato se determinó que la Enee debe realizar el VAD para los pagos de honorarios fijos a EEH.

Al respecto, Manuel Arriaga Yacamán, director del Operador del Sistema (ODS), consideró que en estos momentos de aguda crisis energética la tarifa horaria ayudaría a resolver parcialmente los problemas de generación, transmisión y distribución de energía y potencia, especialmente en las horas de mayor demanda del mediodía y la noche.

“Esto ayudaría a que el consumo baje en las horas de mayor demanda y ayudaría a resolver el problema energético que en este momento se tiene, y eso se aplicaría al sector residencial que en este momento tiene medición inteligente”, dijo.

Con la tarifa horaria, lo usuarios deberán pagar más por la energía consumida en horas pico.

Arriaga reiteró que urge la contratación de energía en el mercado regional, especialmente en los meses más críticos que son marzo, abril, mayo y junio, porque ya Costa Rica salió a comprar al mercado y está compitiendo con la electricidad disponible en Guatemala.

“Para que esa energía llegue acá al valle de Sula adonde se dan los mayores problemas de transformación es necesario repotenciar las subestaciones y las líneas de transmisión, porque de no ser así esa energía disponible no va a poder llegar a la industria y el comercio y al sector residencial.

A raíz de la falta de planificación y los bajos niveles de las represas hidroeléctricas, Honduras está enfrentando un déficit de energía de al menos 260 megavatios, lo que ha obligado al Gobierno a aplicar constantes racionamientos y recurrir a la compra de energía en el mercado regional.