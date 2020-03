Angie Flores revela por qué quiere ganar La Academia y pide que voten por ella

Redacción.



A pocos días de que termine el reality musical mexicano La Academia, la hondureña Angie Flores habló para las cámaras de Tv Azteca y dio a conocer las razones por las que quiere ganar el concurso.



Angie, quien fue la última en ingresar al concurso, ha demostrado un enorme crecimiento y talento que le han ganado grandiosas críticas de los jueces y maestros.



Lea más: La Academia confirma: Angie Flores es la favorita del público



La hondureña ha tenido majestuosas presentaciones que han puesto de pie al panel de jueces, como lo fue en el séptimo concierto en el que interpretó "Malo" de Bebe, y que decir de su actuación en el concierto 13 con "7 rings" de Ariana Grande, fue espectacular.



Por medio de un video colgado en la cuenta de YouTube de La Academia, Angie Flores dijo que su más grande aprendizaje personal y artístico es creer en ella, ya que cuando llegó al concurso era una chica muy tímida y que no quería ser sociable.



"Siento que al creer en uno mismo puede hacer muchas cosas", expresó la hondureña.



Lea más: Angie Flores: 7 razones por las que merece ganar La Academia



Al ser consultada por qué quiere ganar La Academia, Angie dijo: "A parte de cumplir mi sueño, quiero tener mi carrera y sacar discos. Quiero ayudar a mi mamá económicamente, ya que no estamos estables económicamente en Honduras", manifestó la "Reina de Honduras".









Controversia en La Academia por compartir el premio

Semanas atrás se generó tremenda controversia en las redes sociales, después de que circulara un video en el que los alumnos hablaban sobre compartir el premio final.



Las imágenes causaron euforia entre fans de la hondureña y es que al parecer, todos estaban a favor, menos Angie, de una idea que parece surgió de Francely (no había salido del concurso).



"Vas a entrar al pacto", preguntó Francely a Angie, que consistía en que el ganador iba a repartir el premio entre los siete que estaban en ese momento.







Los alumnos cuestionaron a Angie Flores ya que se mostró insegura en entrar al pacto a lo que ella dijo que no quería que la malinterpretaran y que no aseguraba que iba a ganar La Academia pero su mamá tenía muchos problemas y si ganara le ayudaría mucho a ella.

Angie Flores la favorita del público

Angie Flores tiene la oportunidad de convertirse en la primera hondureña en ganar La Academia y es que se ha convertido en una de las favoritas del público.



La hondureña ha ganado todos los duelos a los que se ha enfrentado, por lo que se perfila como la ganadora.



Lea más: ¡Ahora o nunca!: En tus manos está el triunfo de Angie Flores en La Academia



Hondureños, centroamericanos y mexicanos han mostrado total apoyo a Angie, y estos días es de vital importancia seguir votando.

Así puede hacer que Angie Flores gane La Academia

El primer lugar del reality show se define por medio de las votaciones diarias del público a través de la aplicación Azteca Conecta, que puede descargar en Play Store y iTunes.



Una vez descargada la aplicación usted debe entrar a La Academia, y a continuación ir a la sección de "votación".



Al incio usted tiene 10 votos, pero al contestar unas preguntas, se le otorgan 10 votos adicionales, por lo que usted puede ayudar a Angie con 20 votos diarios.



Procure votar todos los días ya que la catracha debe acumular durante esta semana más votos que sus compañeros para ganar el primer lugar de La Academia.