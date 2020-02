Voraz incendio consume varios negocios en el centro de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Al menos cinco negocios fueron consumidos por un voraz incendio en la tarde del domingo en el casco histórico de Tegucigalpa, en la avenida Miguel de Cervantes, a media cuadra de la catedral.



El Cuerpo de Bomberos informó a las 5:48 pm que recibió una llamada alertando del siniestro en el edificio de la tradicional pulpería y panadería Chinda Díaz, en el barrio El Centro.



Media docena de vehículos del Cuerpo de Bomberos llegaron a la zona, y por la magnitud del incendio, al menos 25 apagafuegos lucharon por casi una hora hasta sofocar las llamas. A las 6:27 pm, el comandante de Bomberos, Manuel Zelaya, informó que las llamas estaban controladas y comenzaba la labor de enfriamiento.



En principio se conoció que el incendio comenzó en un negocio de comidas.



“Aquí participaron todas las estaciones”, detalló uno de los apagafuegos.

Imagen del interior de uno de los negocios.





Zelaya detalló que la labor se volvió ardua por la explosión de un cilindro de gas, cables de alta tensión y los antiguos techos de algunos de los negocios afectados que sucumbieron durante la quema.



“Esto es una labor titánica, estamos agradecidos con la Policía Preventiva, nos ayudó en nuestra labor”, detalló.



Además del menaje que sirvió de combustible para avivar las llamas, el jefe bomberil explicó que la aglomeración de curiosos también se convirtió en un obstáculo.



Mientras los bomberos estaban en la etapa de enfriamiento y remoción de escombros, unos 150 agentes de la Policía Nacional permanecieron atentos para evitar saqueos y cualquier tipo de incidente.



La desesperación e impotencia no se hizo esperar por parte de los comerciantes afectados, quienes lamentaban el suceso mientras miraban su patrimonio reducido a cenizas.



“Nos quedamos sin nada, hace 36 años inicié mi sala de belleza, no sabemos qué provocó el fuego. Nos llamaron y cuando llegamos miramos los daños, ahora solo nos queda seguir luchando”, dijo Flor Idalma Ponce, dueña de un salón e belleza afectado.



Hasta el cierre de esta edición, Bomberos no había calculado el monto total de daños provocados ni el nombre de los negocios afectados.



En horas de la tarde, un incendio en el sector de Las Tapias, aldea Mateo, dañó parte de un edificio de Hondutel utilizado como bodega. En el predio se quemaron cables telefónicos y otros materiales de la estatal telefónica, informó Bomberos.