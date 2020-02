Sanders lidera elecciones en New Hampshire, Biden lo da por perdido

Washington, Estados Unidos.

La contienda en Estados Unidos para elegir quién le disputará la reelección al presidente Donald Trump se dirime este martes en New Hampshire, donde los demócratas votan en una interna con dos candidatos favoritos: el veterano izquierdista Bernie Sanders y el joven moderado Pete Buttigieg.



Ocho días después de que los "caucus" (asambleas ciudadanas) de Iowa abrieron el proceso de nominación de aspirantes a la Casa Blanca en noviembre, en New Hampshire se celebra la primera votación primaria del país y su resultado podría ser crucial para reducir el campo de los 11 contendientes demócratas.



El exvicepresidente de Barack Obama Joe Biden, que lideró durante meses la competición del Partido Demócrata a nivel nacional pero acaba de perder la delantera y quedó relegado a un cuarto lugar en Iowa, dijo el martes que peleará cada voto.





"No me voy a rendir en New Hampshire", aseguró el político de 77 años.



Pero sorpresivamente canceló una fiesta en la noche para dirigirse directamente a Carolina del Sur, donde cuenta con revertir su suerte gracias al importante apoyo que tiene entre la población afroamericana.



En New Hampshire, Sanders, de 78 años y senador del vecino Vermont, va a la cabeza con 28,7% de la intención de voto, según el promedio de encuestas de RealClearPolitics. Lo sigue con 21,3% Buttigieg, cuya victoria en Iowa por estrecho margen frente a él aumentó sus chances en la carrera.

"Comprar las elecciones"

Ansiosos por recuperar la Casa Blanca, los demócratas se debaten entre la "revolución política" propugnada por Sanders, quien se define como un "socialista democrático", y el realismo del moderado del Buttigieg, el exalcalde de South Bend, Indiana.





"New Hampshire, hoy tenemos la oportunidad de terminar lo que comenzamos hace cuatro años y enviar un poderoso mensaje a la clase multimillonaria", tuiteó Sanders temprano.



Buttigieg, el primer aspirante a la Casa Blanca abiertamente homosexual, también convocó a los votantes por Twitter, presentándose como la opción de la renovación necesaria para un cambio en Washington.



"Lo que elijan ustedes hoy dará forma al futuro de nuestra nación", dijo. "Juntos, construiremos la coalición que necesitamos para derrotar a Trump en noviembre".



En New Hampshire, quienes se declaran independientes superan en número a los demócratas y los republicanos, y pueden votar en cualquiera de las elecciones primarias, lo que podría inclinar la balanza en una carrera apretada.



A nivel nacional, en lo que analistas ven como un "cambio dramático", Sanders lidera con 23%, seguido de Biden con 20,4%, en baja desde enero. Pero el multimillonario Michael Bloomberg (13,6%) ya está tercero tras ingresar a la carrera recién en noviembre, desplazando a Warren (13%), Buttigieg (10,4%) y Klobuchar (4,4%), según RealClearPolitics.

El exalcalde de Nueva York decidió no competir en Iowa ni en New Hamphire, ni tampoco en Nevada, que celebrará sus "caucus" el 22 de febrero, o Carolina del Sur, que vota en primarias el 29 de febrero.



Con un discurso moderado y muchos dólares para gastar, Bloomberg apuesta a meterse de lleno en la batalla en el "Súper Martes" del 3 de marzo, cuando 14 estados realizan internas, entre ellos los cruciales California, Texas, Virginia y Carolina del Norte.



El magnate ya puso 260 millones de dólares de su fortuna personal en la campaña, para furia de Sanders que lo acusa de tratar de "comprar las elecciones".